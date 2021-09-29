韩国要求苹果和谷歌 10 月中旬前提交应用商店合规计划：禁止强迫开发者使用其支付系统

IT之家 9 月 29 日消息 据路透社报道，一位韩国监管官员周三表示，苹果和 Alphabet 旗下的谷歌已被要求在 10 月中旬前上交一项新的韩国法律的合规计划，该法律禁止主要应用商店运营商强迫软件开发商使用其支付系统。

8 月 31 日，韩国国会通过了一项名为《电信商业法案》(Telecommunications Business Act) 的修正案，也被称为“反谷歌法”，该修正案明确禁止谷歌和苹果等主要应用商店运营商，强制软件开发者使用其支付系统（包括内购内容，运营商能在支付过程中收取至高 30% 的佣金）。

苹果回应称，该法案会给用户带来风险，用户从其它来源购买数字商品可能会卷入欺诈、损害隐私，而且管控购买时也会很困难。苹果进一步辩解称，在韩国有 482000 位注册开发者，至今为止它们通过苹果合作赚取 8.55 万亿韩元; 如果修正案通过，用户对 App Store 采购的信任会被削弱，从而影响开发者利益。

谷歌发言人发表声明称：“我们将考虑如何遵守这项法律，同时保持可以支持高质量的操作系统和应用商店的模式，并将在未来几周内分享更多信息。”

谷歌随后还对发言进行了补充，称 Android 操作系统之所以能保持免费，靠 Google Play 应用商店收取的服务费占了很大的比重，开发者从而可以接触到接全球数十亿消费者的工具和平台。

韩国通讯委员会近期将根据该国的《电信商业法案》修正案出台具体的实施方案。新法的多数规定已于 9 月中旬生效。这名官员说，实施方案预计将在 6 个月内或可能更早起草。

IT之家了解到，苹果和谷歌没有立即置评。