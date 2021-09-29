宏碁“蜂鸟・未来”环保版笔记本发布：5599 元，i7-1195G7 处理器 + Win11

IT之家 9 月 29 日消息 今日宏碁正式发布了“蜂鸟・未来”环保版笔记本。这款产品尺寸为 15.6 英寸，搭载英特尔酷睿 i7-1195G7 旗舰处理器、16GB+512GB 存储，首发售价 5599 元。笔记本将预装 Windows 11 操作系统，于 10 月 12 日正式发售。

宏碁蜂鸟・未来 环保版笔记本的外壳采用 PCR 再生材质制造，机身和屏幕边框使用了 30% 的 PCR 塑料，键盘使用了 50% PCR 塑料，同时表面无挥发性有机物，安全环保。

根据介绍，PCR 塑料全称为 Post Consumer Recycled，即再生塑料。这种塑料从废弃的制品中重新制造而来，有助于减少对于化石燃料的消耗。

这款笔记本同时采用标准十字螺丝组装，便于拆解。电脑内部预留内存插槽，方便用户后续升级，延长使用年限。

性能方面，笔记本搭载英特尔酷睿 i7-1195G7 处理器，属于低压系列的旗舰型号。处理器拥有 4 核 8 线程，主频可达 5.0GHz，具有 12MB 高速缓存。处理器内置的锐炬 Xe 显卡具有 96EU，频率 1.40GHz，提供优秀的图形性能。笔记本内置单条 16GB DDR4 内存，双插槽。产品出厂即预装 Win11 系统，拥有众多新功能和全新的界面。

IT之家了解到，这款笔记本具有全尺寸背光键盘，配备大尺寸触摸板以及指纹识别模块。产品搭载 15.6 英寸 IPS 液晶屏，分辨率为 1080P，支持 DC 调光，防眩光。此外笔记本内置 48Wh 电池，续航时间 9.5 小时.

宏碁“蜂鸟・未来”环保版笔记本的包装还采用再生纸制成，同时所有油墨使用了大豆油墨印刷，能够分解。笔记本适配器的包装挡板，还可以折叠起来充当电脑的支架，一物多用。

这款笔记本零售价 5899 元，将于 10 月 1 日零点开启预约，10 月 12 日 10:00 正式发售，预约期间领券到手价 5599 元。