深度操作系统 20.2.4 发布：新增云游戏、OCR 以及全局搜索等功能

IT之家 9 月 29 日消息 深度操作系统 20.2.4 现已发布，增加全局搜索功能，方便用户快速查找想要的信息。

据官方介绍，此次更新还带来了双内核（LTS+Stable）小更新，提升了系统稳定性和兼容性，并针对桌面环境、部分深度应用修复问题及优化，提升整体使用体验。

方便快捷的全局搜索

在系统任务栏增加全局搜索功能图标，点击打开后调起搜索界面，输入关键词查找想要的应用、文件等，一步直达。

更强大的内核版本

Stable 内核升级到 Kernel 5.13.13 版本，LTS 内核升级到 Kernel 5.10.60 版本，系统稳定性和兼容性进一步提升。

IT之家了解到，深度操作系统支持选择双内核进行安装，同时也支持手动升级内核版本。

系统更新日志

DDE

修复笔记本待机唤醒后会先闪桌面的界面再进入锁屏界面的问题

修复在登陆界面连接双屏，HDMI 显示屏登录界面显示异常的问题

修复指纹 + PIN 码 + 密码，静置状态无法刷新的问题

修复帐户锁定 3 分钟后又自动锁定 5 分钟的问题

修复重启电脑进入帐户登录界面，小键盘默认为锁定状态的问题

修复重启或注销系统登录后首次左键点击右下角电源图标，电脑会直接进入锁屏界面的问题

修复帐户开启自动登录后，进入锁屏界面显示帐户异常的问题

修复显示器自动锁屏后，按电源键开启输入正确密码不能进入系统的问题

修复普通帐户和域帐户登录界面时间格式显示不一致的问题

修复将应用发送到任务栏铺满后拉升任务栏高度，任务栏显示异常的问题

修复任务栏音量和控制中心显示不一致的问题

修复无线网络 IP 冲突时，任务栏图标是有线网络的图标

修复任务栏状态修改为“一直隐藏（智能隐藏）”后，任务栏状态有误的问题

修复 IP 冲突后关闭有线网卡，任务栏网络图标消失的问题

修复任务栏位置设置为左或者右时，扩展模式下循环切换主屏后位置显示错误的问题

修复 IP 冲突后连接不冲突的有线连接，任务栏图标状态不刷新的问题

修复双屏下切换分辨率，任务栏显示异常的问题

修复机器没有可用声音输出设备时，任务栏音量条依然可用的问题

修复屏幕旋转 90 度和 270 度时任务栏显示错位的问题

修复双屏扩展模式下切换主辅屏一次后拔掉辅屏，启动器壁纸没有跟随主屏的问题

修复设置自动更换壁纸，启动器全屏状态下背景异常的问题

修复启动器窗口模式部分应用图标显示模糊的问题

修复启动窗口模式下，卸载“音乐”应用失败的问题

修复双屏扩展模式下拔掉主屏，启动器壁纸不跟随辅屏的问题

修复 0.5 秒内连续多次旋转显示器，桌面显示状态错误的问题

修复部分应用开启后，在插件区域会显示两个应用图标的问题

控制中心

修复删除用户名时文案出现异常的问题

修复随意切换光标主题，显示出现错乱的问题

修复编辑账户全名输入空格后退出，再次编辑全名出现两根竖杠的问题

修复更新成功后，界面显示更新失败的问题

修复修改计算机名输入框样式问题

修复声音-设备管理标题与提示字的位置问题

修复连接多个输入设备时禁用蓝牙输入设备，声音输入界面显示输入设备信息有误的问题

修复连接 HDMI 后在任务栏点击声音插件，切换声音输出为 HDMI 再切回扬声器，控制中心输出设备没有切换为扬声器的问题

修复系统代理配置界面编辑取消后再一次编辑，保存取消按钮不能点击的问题

修复缩放比设置为 1.25 时添加系统语言搜索框输入任意字符，下面的取消按钮上有一条虚线没有隐藏的问题

修复搜索框两次回车选中 "帐户--> 创建帐户" 后会打开创建用户子菜单的问题

修复系统代理页面不能输入的问题

修复初始系统设置自动代理保存后的问题

修复双网卡时控制中心关闭有线网络，重启会自动打开的问题

文件管理器

新增 UDF 格式刻录

修复文件管理器搜索框放大镜图标和搜索内容重叠显示的问题

修复连接到服务器页面文案不兼容 15-20 字号的问题

修复使用 systemctl 命令，log.nmbd 内显示本机 IP 的问题

修复选择桌面文件右键，点击标记信息图标概率出现桌面崩溃的问题

修复概率出现打开文件选择对话框失败的问题

修复从窗口 A 不断拖拽文件至窗口 B 侧边栏回收站，出现窗口卡死无法拖拽的问题

修复访问局域网内无法访问 smb 地址，再打开另一窗口等待出现窗口卡死的问题

修复挂载 smb 后断开网络，滚动页面出现卡死的问题

修复深色模式下内容区的 hover 问题

修复内容区列表显示状态下，列表样式错误的问题

修复在本地目录剪切文件时插入光驱，光驱目录加载时按 ctrl+v 后源文件消失的问题

修复只读 USB 右键菜单未置灰删除按钮

修复共享包含大写字母的文件夹后，无法再次通过右键属性取消共享的问题

修复拷贝大文件到 U 盘，在文件没有拷贝完进度条就消失的问题

修复挂载允许匿名访问的文件夹失败的问题

修复非首次开启保险箱进入时点击信息栏，上锁时间字段值应该显示为访问时间的问题

修复删除保险箱进行密码验证时提示错误的问题

修复创建保险箱时保险箱恢复密钥页面切换到二维码 tab 后，保险箱小弹窗变窄的问题

修复进入刻录文件较多的光盘目录，文件加载过程中点击搜索按钮出现搜索加载圈的问题

修复选择部分文件进行 CTRL + 鼠标滚轮，部分文件没有被框选中的问题

修复多屏显示下的文件处理问题

修复在文管、桌面选择大量文件进行聚合拖拽，在聚合开始时候进行拖拽存在卡顿的问题

修复在桌面选择文件进行聚合拖拽，桌面被选择文件消失的问题

修复选择计算机默认的连接文件拖拽到侧边栏回收站中，无法正常拖拽的问题

修复文管进入保险箱目录中使用 Super+L 进行锁屏、解锁，文管目录展示异常的问题

修复在搜索过程中进行高级筛选搜索，无法暂停文件的问题

修复打开多个文管窗口来共同浏览保险箱，在保险箱中删除所有文件后保险箱中的文件还在展示的问题

修复选择一个文件 A 拖拽其他目录中（存在文件夹 A），拖拽过去后不出现重复文件名称提示的问题

修复移除最近使用的文件无法移除的问题

修复在 ftp 中搜索时鼠标移动到文件夹上，再移走鼠标 tooltip 位置不更新的问题

修复 docx 文档以空格重命名后成功，图标变成压缩格式图标的问题

社区商店

新增云游戏功能

新增评论和点赞功能

新增下载失败原因提示

新增通过商店下载、安装应用时遇到有交互页面的应用，将交互页面弹出支持选择的功能

优化修改商店客户端下载应用的逻辑，避免因为源未更新造成的下载失败

优化大轮播卡片显示逻辑

优化翻页按钮和下载管理页面入口的按钮效果

优化详情页图片的查看样式

优化帐号登录和退出点击区域

优化装机必备页面显示逻辑，已安装的应用不可选中

修复通过 vpn 连接网络情况下， 获取网络地址为空导致崩溃的问题

修复搜索框在应用开启时点击，搜索框内内容消失的问题

修复切换左侧导航栏菜单选项，轮播热词也同步切换的问题

修复点击全部恢复按钮，下载按钮动态效果与没有动态效果自动切换的问题

修复系统安装成功后商店首次跳出，下载部分安卓应用时商店卡死无法操作的问题

修复驱动类应用安装成功后，需要重启应用商店应用管理页才能显示的问题

修复应用竖图小于 5 张或者横图小于 3 张，应用详情页图片数量展示错误的问题

修复我的评论页面，窗口放大缩小、更多/收起按钮展示错误的问题

修复应用更新时暂停，在应用管理中应用状态显示错误的问题

修复概率出现反馈按钮消失的问题

修复多选推荐卡片文案开启之后没有展示的问题

修复对下载失败的应用重新下载，下载进度异常显示 100% 的问题

修复当应用商店被其他页面盖住时，点击下载应用或桌面应用商店仍被遮盖的问题

修复 desktop 软链接文件在升级过程中创建异常的问题

修复错误日志导致搜索时崩溃的问题

修复了应用下载任务暂停时删除下载后取消删除，重启应用商店后应用下载记录消失的问题

修复安装应用时使用 apt update 完成没有通知 daemon，导致无法安装完成应用的问题

输入法

修复切换用户账户后无法打字、无法切换输入法的问题

终端

修复点击键盘 Page Down 后未切换到左侧最下方“Shell”目录的问题

修复点击端口输入框，光标会先显示在数字前面再跳转到数字后面的问题

字体管理器

修复字体解析溢出漏洞

邮箱

修复邮箱应用的设置，发信服务器不能输入 '-' 类似特殊符号的问题

看图

新增支持 OCR 功能，支持快速提取图片中的文字信息

浏览器

新增自定义标签页功能

新增适配深色主题

修复地址栏光标不居中的问题

打印管理器

新增支持设备名称右键重命名

新增手动安装增加 loading 提示

新增驱动安装引导弹窗提示

新增官网驱动地址常驻提示

优化更新本地驱动搜索输入框规则

修复开启远程管理后，不同网段系统搜索到的共享打印机是 smb 协议的问题

修复打印管理-打印队列页面-单击选中，无选中状态的问题

画板

新增笔刷属性（水彩笔）

优化调整原画笔属性

优化画笔绘制交互体验

优化图元编辑交互体验

优化旧版 ddf 文件兼容性

显卡

优化更新 nvidia 显卡驱动包

相机

新增支持摄像头画面镜像

优化画面区域主功能按钮布局

优化操作区域主功能按钮布局

优化拍照设置区域主功能按钮布局

优化拍摄图片视频展示区域布局

优化照片视频预览交互

优化闪光灯交互

优化拍照时最小化相机交互

优化录像时最小化相机交互

优化录制时长限制

优化主界面键盘交互

归档管理器

修复右键快捷压缩创建的压缩包名称包含文件后缀名的问题

修复相同文件提示框中提示语是英文，且勾选 apply to all apply 无效的问题

帮助手册

更新设备管理器介绍内容

更新语音记事本介绍内容

更新终端介绍内容

修复切换语言注销后开机，第一次启动应用系统菜单无”帮助“项的问题

修复控制中心 F1 快捷键无法启动帮助手册的问题

软件包安装器

新增批量安装时，自动识别依赖包顺序

新增单包安装、批量安装时的依赖关系及依赖包提示

字体管理器

修复鼠标点击任意字体时焦点不在应用窗口，被鼠标点击选中的字体名称无法看清的问题

修复点击收藏按钮进行收藏/取消收藏操作，按钮颜色未跟随活动色的问题

修复使用 Tab 键切到搜索输入框后，按 Tab 键无法切换的问题

文本编辑器

修复打开多个标签页时点击标签页 x 按钮，程序退出的问题

修复当光标前后无字符时，按压退格键 backspace/ Delete 删除键仍然会引起内容改变的问题

修复粘贴大文本时很慢，长时间空白显示才开始粘贴的问题

修复大文本中颜色标记的“标记所有”会引起应用卡死的问题

修复大文件在打印预览、切换“存为 PDF”和“另存为图片”的性能较差的问题

系统监视器

修复处理器详细信息（隐藏信息）enter 键入无效的问题