首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>Linux

深度操作系统 20.2.4 发布：新增云游戏、OCR 以及全局搜索等功能

2021/9/29 23:37:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 9 月 29 日消息 深度操作系统 20.2.4 现已发布，增加全局搜索功能，方便用户快速查找想要的信息。

据官方介绍，此次更新还带来了双内核（LTS+Stable）小更新，提升了系统稳定性和兼容性，并针对桌面环境、部分深度应用修复问题及优化，提升整体使用体验。

方便快捷的全局搜索

在系统任务栏增加全局搜索功能图标，点击打开后调起搜索界面，输入关键词查找想要的应用、文件等，一步直达。

更强大的内核版本

Stable 内核升级到 Kernel 5.13.13 版本，LTS 内核升级到 Kernel 5.10.60 版本，系统稳定性和兼容性进一步提升。

IT之家了解到，深度操作系统支持选择双内核进行安装，同时也支持手动升级内核版本。

系统更新日志

DDE

  • 修复笔记本待机唤醒后会先闪桌面的界面再进入锁屏界面的问题

  • 修复在登陆界面连接双屏，HDMI 显示屏登录界面显示异常的问题

  • 修复指纹 + PIN 码 + 密码，静置状态无法刷新的问题

  • 修复帐户锁定 3 分钟后又自动锁定 5 分钟的问题

  • 修复重启电脑进入帐户登录界面，小键盘默认为锁定状态的问题

  • 修复重启或注销系统登录后首次左键点击右下角电源图标，电脑会直接进入锁屏界面的问题

  • 修复帐户开启自动登录后，进入锁屏界面显示帐户异常的问题

  • 修复显示器自动锁屏后，按电源键开启输入正确密码不能进入系统的问题

  • 修复普通帐户和域帐户登录界面时间格式显示不一致的问题

  • 修复将应用发送到任务栏铺满后拉升任务栏高度，任务栏显示异常的问题

  • 修复任务栏音量和控制中心显示不一致的问题

  • 修复无线网络 IP 冲突时，任务栏图标是有线网络的图标

  • 修复任务栏状态修改为“一直隐藏（智能隐藏）”后，任务栏状态有误的问题

  • 修复 IP 冲突后关闭有线网卡，任务栏网络图标消失的问题

  • 修复任务栏位置设置为左或者右时，扩展模式下循环切换主屏后位置显示错误的问题

  • 修复 IP 冲突后连接不冲突的有线连接，任务栏图标状态不刷新的问题

  • 修复双屏下切换分辨率，任务栏显示异常的问题

  • 修复机器没有可用声音输出设备时，任务栏音量条依然可用的问题

  • 修复屏幕旋转 90 度和 270 度时任务栏显示错位的问题

  • 修复双屏扩展模式下切换主辅屏一次后拔掉辅屏，启动器壁纸没有跟随主屏的问题

  • 修复设置自动更换壁纸，启动器全屏状态下背景异常的问题

  • 修复启动器窗口模式部分应用图标显示模糊的问题

  • 修复启动窗口模式下，卸载“音乐”应用失败的问题

  • 修复双屏扩展模式下拔掉主屏，启动器壁纸不跟随辅屏的问题

  • 修复 0.5 秒内连续多次旋转显示器，桌面显示状态错误的问题

  • 修复部分应用开启后，在插件区域会显示两个应用图标的问题

控制中心

  • 修复删除用户名时文案出现异常的问题

  • 修复随意切换光标主题，显示出现错乱的问题

  • 修复编辑账户全名输入空格后退出，再次编辑全名出现两根竖杠的问题

  • 修复更新成功后，界面显示更新失败的问题

  • 修复修改计算机名输入框样式问题

  • 修复声音-设备管理标题与提示字的位置问题

  • 修复连接多个输入设备时禁用蓝牙输入设备，声音输入界面显示输入设备信息有误的问题

  • 修复连接 HDMI 后在任务栏点击声音插件，切换声音输出为 HDMI 再切回扬声器，控制中心输出设备没有切换为扬声器的问题

  • 修复系统代理配置界面编辑取消后再一次编辑，保存取消按钮不能点击的问题

  • 修复缩放比设置为 1.25 时添加系统语言搜索框输入任意字符，下面的取消按钮上有一条虚线没有隐藏的问题

  • 修复搜索框两次回车选中 "帐户--> 创建帐户" 后会打开创建用户子菜单的问题

  • 修复系统代理页面不能输入的问题

  • 修复初始系统设置自动代理保存后的问题

  • 修复双网卡时控制中心关闭有线网络，重启会自动打开的问题

文件管理器

  • 新增 UDF 格式刻录

  • 修复文件管理器搜索框放大镜图标和搜索内容重叠显示的问题

  • 修复连接到服务器页面文案不兼容 15-20 字号的问题

  • 修复使用 systemctl 命令，log.nmbd 内显示本机 IP 的问题

  • 修复选择桌面文件右键，点击标记信息图标概率出现桌面崩溃的问题

  • 修复概率出现打开文件选择对话框失败的问题

  • 修复从窗口 A 不断拖拽文件至窗口 B 侧边栏回收站，出现窗口卡死无法拖拽的问题

  • 修复访问局域网内无法访问 smb 地址，再打开另一窗口等待出现窗口卡死的问题

  • 修复挂载 smb 后断开网络，滚动页面出现卡死的问题

  • 修复深色模式下内容区的 hover 问题

  • 修复内容区列表显示状态下，列表样式错误的问题

  • 修复在本地目录剪切文件时插入光驱，光驱目录加载时按 ctrl+v 后源文件消失的问题

  • 修复只读 USB 右键菜单未置灰删除按钮

  • 修复共享包含大写字母的文件夹后，无法再次通过右键属性取消共享的问题

  • 修复拷贝大文件到 U 盘，在文件没有拷贝完进度条就消失的问题

  • 修复挂载允许匿名访问的文件夹失败的问题

  • 修复非首次开启保险箱进入时点击信息栏，上锁时间字段值应该显示为访问时间的问题

  • 修复删除保险箱进行密码验证时提示错误的问题

  • 修复创建保险箱时保险箱恢复密钥页面切换到二维码 tab 后，保险箱小弹窗变窄的问题

  • 修复进入刻录文件较多的光盘目录，文件加载过程中点击搜索按钮出现搜索加载圈的问题

  • 修复选择部分文件进行 CTRL + 鼠标滚轮，部分文件没有被框选中的问题

  • 修复多屏显示下的文件处理问题

  • 修复在文管、桌面选择大量文件进行聚合拖拽，在聚合开始时候进行拖拽存在卡顿的问题

  • 修复在桌面选择文件进行聚合拖拽，桌面被选择文件消失的问题

  • 修复选择计算机默认的连接文件拖拽到侧边栏回收站中，无法正常拖拽的问题

  • 修复文管进入保险箱目录中使用 Super+L 进行锁屏、解锁，文管目录展示异常的问题

  • 修复在搜索过程中进行高级筛选搜索，无法暂停文件的问题

  • 修复打开多个文管窗口来共同浏览保险箱，在保险箱中删除所有文件后保险箱中的文件还在展示的问题

  • 修复选择一个文件 A 拖拽其他目录中（存在文件夹 A），拖拽过去后不出现重复文件名称提示的问题

  • 修复移除最近使用的文件无法移除的问题

  • 修复在 ftp 中搜索时鼠标移动到文件夹上，再移走鼠标 tooltip 位置不更新的问题

  • 修复 docx 文档以空格重命名后成功，图标变成压缩格式图标的问题

社区商店

  • 新增云游戏功能

  • 新增评论和点赞功能

  • 新增下载失败原因提示

  • 新增通过商店下载、安装应用时遇到有交互页面的应用，将交互页面弹出支持选择的功能

  • 优化修改商店客户端下载应用的逻辑，避免因为源未更新造成的下载失败

  • 优化大轮播卡片显示逻辑

  • 优化翻页按钮和下载管理页面入口的按钮效果

  • 优化详情页图片的查看样式

  • 优化帐号登录和退出点击区域

  • 优化装机必备页面显示逻辑，已安装的应用不可选中

  • 修复通过 vpn 连接网络情况下， 获取网络地址为空导致崩溃的问题

  • 修复搜索框在应用开启时点击，搜索框内内容消失的问题

  • 修复切换左侧导航栏菜单选项，轮播热词也同步切换的问题

  • 修复点击全部恢复按钮，下载按钮动态效果与没有动态效果自动切换的问题

  • 修复系统安装成功后商店首次跳出，下载部分安卓应用时商店卡死无法操作的问题

  • 修复驱动类应用安装成功后，需要重启应用商店应用管理页才能显示的问题

  • 修复应用竖图小于 5 张或者横图小于 3 张，应用详情页图片数量展示错误的问题

  • 修复我的评论页面，窗口放大缩小、更多/收起按钮展示错误的问题

  • 修复应用更新时暂停，在应用管理中应用状态显示错误的问题

  • 修复概率出现反馈按钮消失的问题

  • 修复多选推荐卡片文案开启之后没有展示的问题

  • 修复对下载失败的应用重新下载，下载进度异常显示 100% 的问题

  • 修复当应用商店被其他页面盖住时，点击下载应用或桌面应用商店仍被遮盖的问题

  • 修复 desktop 软链接文件在升级过程中创建异常的问题

  • 修复错误日志导致搜索时崩溃的问题

  • 修复了应用下载任务暂停时删除下载后取消删除，重启应用商店后应用下载记录消失的问题

  • 修复安装应用时使用 apt update 完成没有通知 daemon，导致无法安装完成应用的问题

输入法

  • 修复切换用户账户后无法打字、无法切换输入法的问题

终端

  • 修复点击键盘 Page Down 后未切换到左侧最下方“Shell”目录的问题

  • 修复点击端口输入框，光标会先显示在数字前面再跳转到数字后面的问题

字体管理器

  • 修复字体解析溢出漏洞

邮箱

  • 修复邮箱应用的设置，发信服务器不能输入 '-' 类似特殊符号的问题

看图

  • 新增支持 OCR 功能，支持快速提取图片中的文字信息

浏览器

  • 新增自定义标签页功能

  • 新增适配深色主题

  • 修复地址栏光标不居中的问题

打印管理器

  • 新增支持设备名称右键重命名

  • 新增手动安装增加 loading 提示

  • 新增驱动安装引导弹窗提示

  • 新增官网驱动地址常驻提示

  • 优化更新本地驱动搜索输入框规则

  • 修复开启远程管理后，不同网段系统搜索到的共享打印机是 smb 协议的问题

  • 修复打印管理-打印队列页面-单击选中，无选中状态的问题

画板

  • 新增笔刷属性（水彩笔）

  • 优化调整原画笔属性

  • 优化画笔绘制交互体验

  • 优化图元编辑交互体验

  • 优化旧版 ddf 文件兼容性

显卡

  • 优化更新 nvidia 显卡驱动包

相机

  • 新增支持摄像头画面镜像

  • 优化画面区域主功能按钮布局

  • 优化操作区域主功能按钮布局

  • 优化拍照设置区域主功能按钮布局

  • 优化拍摄图片视频展示区域布局

  • 优化照片视频预览交互

  • 优化闪光灯交互

  • 优化拍照时最小化相机交互

  • 优化录像时最小化相机交互

  • 优化录制时长限制

  • 优化主界面键盘交互

归档管理器

  • 修复右键快捷压缩创建的压缩包名称包含文件后缀名的问题

  • 修复相同文件提示框中提示语是英文，且勾选 apply to all apply 无效的问题

帮助手册

  • 更新设备管理器介绍内容

  • 更新语音记事本介绍内容

  • 更新终端介绍内容

  • 修复切换语言注销后开机，第一次启动应用系统菜单无”帮助“项的问题

  • 修复控制中心 F1 快捷键无法启动帮助手册的问题

软件包安装器

  • 新增批量安装时，自动识别依赖包顺序

  • 新增单包安装、批量安装时的依赖关系及依赖包提示

字体管理器

  • 修复鼠标点击任意字体时焦点不在应用窗口，被鼠标点击选中的字体名称无法看清的问题

  • 修复点击收藏按钮进行收藏/取消收藏操作，按钮颜色未跟随活动色的问题

  • 修复使用 Tab 键切到搜索输入框后，按 Tab 键无法切换的问题

文本编辑器

  • 修复打开多个标签页时点击标签页 x 按钮，程序退出的问题

  • 修复当光标前后无字符时，按压退格键 backspace/ Delete 删除键仍然会引起内容改变的问题

  • 修复粘贴大文本时很慢，长时间空白显示才开始粘贴的问题

  • 修复大文本中颜色标记的“标记所有”会引起应用卡死的问题

  • 修复大文件在打印预览、切换“存为 PDF”和“另存为图片”的性能较差的问题

系统监视器

  • 修复处理器详细信息（隐藏信息）enter 键入无效的问题

镜像下载

官方：http://cdimage.deepin.com/releases/20.2.4/deepin-desktop-community-20.2.4-amd64.iso

OSDN：https://osdn.net/projects/deepin/storage/20.2.4

百度网盘：https://pan.baidu.com/s/14WkVCbKilYPLWcsHFXQmHA（提取码: yu6j）

Google Drive：https://drive.google.com/drive/folders/1ez5NyDyQ-DlOD2E4JMSCWfmV6unKIn7K

BT：https://www.mediafire.com/folder/etmeqwtetxv45/deepin_20.2.4

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用