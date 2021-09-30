首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能家电

首发 5499 元，OPPO 智能电视 K9 75 英寸开售：10 亿色高色准/支持云游戏

2021/9/30 10:31:56 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 9 月 30 日消息 OPPO 智能电视 K9 75 英寸今日 10 点正式开售，首发价 5499 元

京东 OPPO 电视 K9 75 英寸 5499 元直达链接

作为同系列的旗舰型号，OPPO 智能电视 K9 75 英寸继承了金属窄边框设计，实现了超过 95% 的屏占比。电视采用了 4K 分辨率 60Hz 面板，支持 MEMC 动态补偿，搭载 30W 音箱，同时搭载 ColorOS TV 2.2 操作系统，能够实现多设备互联功能。

OPPO K9 电视此前已推出过 43、55、65 英寸款，全新的 75 英寸电视进一步丰富产品线。这款产品拥有 93% DCI-P3 广色域，出厂逐台校色，实现了△E≈1.5 的专业级别高色准，在同类产品中处于第一梯队。这款电视经过 OPPO 蓝光团队调校，实现更好的显示效果。

OPPO 智能电视 K9 75 英寸拥有 HDR10+ 认证，搭载 DLC 全局动态、暗场增强功能。电视支持 10.7 亿色色彩显示，具有 OCEE 色彩增强引擎，同时支持 MEMC 补帧功能。

性能方面，OPPO 智能电视 K9 75 英寸内置联发科 SoC 芯片，拥有四颗 1.5GHz A73 芯片，同时配备 2GB 内存 + 32GB 存储，支持双频 WiFi。电视提供多个 HDMI 2.1 接口，兼容游戏机，同时 eARC 功能便于连接外置音响。

音频方面，OPPO 此款电视配备 30W 大腔体扬声器，声场开阔，支持杜比音效，以及杜比 AC-4 解码。产品还提供音箱模式，关闭屏幕可充当无线音箱。

功能方面，OPPO 智能电视 K9 75 英寸搭载全新的 ColorOS TV 2.2 系统，配备智能语音助手。系统延续了 OPPO 手机无边界的 UI 风格，开机无广告。系统集合了极光 TV、奇异果 TV、酷喵、芒果四大平台资源，新增短视频与体育频道，同时支持最多 4 台设备投屏游戏。系统支持 AI 健身私教功能，用户可以在家获得专业的健身指导。

此外，OPPO 智能电视 K9 75 英寸还支持 STAT 云游戏功能，搭配手柄可以享受高画质 3A 大作。

IT之家了解到，OPPO 智能电视 K9 75 英寸售价 5799 元，预售期间购买产品可享 300 元优惠，到手价 5499 元，还加赠价值 399 元的摄像头

京东 OPPO 电视 K9 75 英寸 5499 元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO 电视

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用