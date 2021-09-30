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鸿蒙 HarmonyOS 开发必备工具，华为 DevEco Studio 3.0 正式发布

2021/9/30 16:03:20 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 30 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，华为昨日推出了 DevEco Studio 3.0 版本，现已提供 Beta 1 版本下载，各位有需求的小伙伴可于华为开发者官网下载

华为 DevEco Studio 3.0 Beta 1 主要新增的特性包括：

  • 新增 Scoring Tool 本地 HarmonyOS 应用或原子化服务评测工具，用于测试并评价 HarmonyOS 应用或原子化服务的质量，应用于开发者对 HarmonyOS 应用或原子化服务进行自测试，能快速提供评估结果和改进建议，帮助开发者迅速提升产品质量。

  • 在编译构建 HAP 包时，新增支持对单个 Module 进行编译，对于多 Module 工程中只需要编译其中一个 Module 的场景，可以提升编译构建速度；同时还新增支持一键重构建 HAP 包，即在编译构建 HAP 前，会自动执行 Clean Project 操作。

华为 DevEco Studio 3.0 Beta 1 增强特性包括：

  • 编译构建插件更新至 3.0.3.2 版本。

  • 远程模拟器镜像更新，支持 API 6 Release；同时分布式模拟器新增支持“Phone+TV”组网场景。

  • 低代码开发功能新增支持 Tablet 设备开发、原子布局开发和多设备开发切换功能。

  • Java、xml、Json 编辑器增强，资源索引错误支持快速修复，并支持快速查看资源的取值。

  • 工程视图支持 Ohos 视图，默认视图为 Project 视图，开发者可手动切换。

V3.0 Beta1 已知问题

  • 使用 C++ 变量可视化功能调试时，会出现单步调试操作卡顿，且变量连续变化值会显示异常。

  • Video Player Ability (Java)、Device Control Ability (JS)、Image Editor Ability (Java)、Picture Browser Ability (Java) 工程模板创建的工程不支持预览。

  • DeviceConfigureAbility (JS) 模板创建的工程不支持 Js 调试。

  • Splash Screen Ability (JS) 模板创建的工程，不支持 app.terminate 的写法，会存在调试问题。

  • 如果工程中存在多个模块，且“package”相同的情况下，不支持多 hap 安装和调试，您可以选择单个 hap 包进行调试。

  • About Ability (JS) 模板创建的工程，不支持 this 写法，会存在调试问题。

  • Phone 和 Tablet 调试过程中，点击 rotate 按钮，会导致调试终止。

IT之家了解到，目前发行版最新的是 2.1 Release 版本，支持 HarmonyOS 2 的稳定版本，支持 API 5；而 3.0 Beta1 版本支持 HarmonyOS 最新特性的体验版本，而且支持 API 6。此外，V3.0 Beta1 版本兼容 V2.2 Beta2 和 V2.1 Release 版本的所有功能。

HUAWEI DevEco Studio（点击下载）是基于 IntelliJ IDEA Community 开源版本打造，面向华为终端全场景多设备的一站式集成开发环境（IDE），为开发者提供工程模板创建、开发、编译、调试、发布等 E2E 的 HarmonyOS 应用开发服务。通过使用 DevEco Studio，开发者可以更高效的开发具备 HarmonyOS 分布式能力的应用，进而提升创新效率。

作为一款开发工具，除了具有基本的代码开发、编译构建及调测等功能外，DevEco Studio 还具有如下特点：

  • 多设备统一开发环境：支持多种 HarmonyOS 设备的应用开发，包括手机（Phone）、平板（Tablet）、车机（Car）、智慧屏（TV）、智能穿戴（Wearable），轻量级智能穿戴（LiteWearable）和智慧视觉（Smart Vision）设备。

  • 支持多语言的代码开发和调试：包括 Java、XML（Extensible Markup Language）、C/C++ 、 JS（JavaScript）、CSS（Cascading Style Sheets）和 HML（HarmonyOS Markup Language）。

  • 支持 FA（Feature Ability）和 PA（Particle Ability）快速开发：通过工程向导快速创建 FA/PA 工程模板，一键式打包成 HAP（HarmonyOS Ability Package）。

  • 支持分布式多端应用开发：一个工程和一份代码可跨设备运行，支持不同设备界面的实时预览和差异化开发，实现代码的最大化重用。

  • 支持多设备模拟器：提供多设备的模拟器资源，包括手机、平板、车机、智慧屏、智能穿戴设备的模拟器，方便开发者高效调试。

  • 支持多设备预览器：提供 JS 和 Java 预览器功能，可以实时查看应用的布局效果，支持实时预览和动态预览；同时还支持多设备同时预览，查看同一个布局文件在不同设备上的呈现效果。

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关键词：DevEco Studio华为鸿蒙代码HarmonyOS开发者

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