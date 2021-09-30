鸿蒙 HarmonyOS 开发必备工具，华为 DevEco Studio 3.0 正式发布

IT之家 9 月 30 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，华为昨日推出了 DevEco Studio 3.0 版本，现已提供 Beta 1 版本下载，各位有需求的小伙伴可于华为开发者官网下载。

华为 DevEco Studio 3.0 Beta 1 主要新增的特性包括：

新增 Scoring Tool 本地 HarmonyOS 应用或原子化服务评测工具，用于测试并评价 HarmonyOS 应用或原子化服务的质量，应用于开发者对 HarmonyOS 应用或原子化服务进行自测试，能快速提供评估结果和改进建议，帮助开发者迅速提升产品质量。

在编译构建 HAP 包时，新增支持对单个 Module 进行编译，对于多 Module 工程中只需要编译其中一个 Module 的场景，可以提升编译构建速度；同时还新增支持一键重构建 HAP 包，即在编译构建 HAP 前，会自动执行 Clean Project 操作。

华为 DevEco Studio 3.0 Beta 1 增强特性包括：

编译构建插件更新至 3.0.3.2 版本。

远程模拟器镜像更新，支持 API 6 Release；同时分布式模拟器新增支持“Phone+TV”组网场景。

低代码开发功能新增支持 Tablet 设备开发、原子布局开发和多设备开发切换功能。

Java、xml、Json 编辑器增强，资源索引错误支持快速修复，并支持快速查看资源的取值。

工程视图支持 Ohos 视图，默认视图为 Project 视图，开发者可手动切换。

V3.0 Beta1 已知问题

使用 C++ 变量可视化功能调试时，会出现单步调试操作卡顿，且变量连续变化值会显示异常。

Video Player Ability (Java)、Device Control Ability (JS)、Image Editor Ability (Java)、Picture Browser Ability (Java) 工程模板创建的工程不支持预览。

DeviceConfigureAbility (JS) 模板创建的工程不支持 Js 调试。

Splash Screen Ability (JS) 模板创建的工程，不支持 app.terminate 的写法，会存在调试问题。

如果工程中存在多个模块，且“package”相同的情况下，不支持多 hap 安装和调试，您可以选择单个 hap 包进行调试。

About Ability (JS) 模板创建的工程，不支持 this 写法，会存在调试问题。

Phone 和 Tablet 调试过程中，点击 rotate 按钮，会导致调试终止。

IT之家了解到，目前发行版最新的是 2.1 Release 版本，支持 HarmonyOS 2 的稳定版本，支持 API 5；而 3.0 Beta1 版本支持 HarmonyOS 最新特性的体验版本，而且支持 API 6。此外，V3.0 Beta1 版本兼容 V2.2 Beta2 和 V2.1 Release 版本的所有功能。

HUAWEI DevEco Studio（点击下载）是基于 IntelliJ IDEA Community 开源版本打造，面向华为终端全场景多设备的一站式集成开发环境（IDE），为开发者提供工程模板创建、开发、编译、调试、发布等 E2E 的 HarmonyOS 应用开发服务。通过使用 DevEco Studio，开发者可以更高效的开发具备 HarmonyOS 分布式能力的应用，进而提升创新效率。

作为一款开发工具，除了具有基本的代码开发、编译构建及调测等功能外，DevEco Studio 还具有如下特点：