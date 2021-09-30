【IT之家开箱】小米 Civi 怦怦粉图赏：丝绒 AG 工艺加持，更适合女性用户

IT之家 9 月 30 日消息 小米本周一正式发布了小米 Civi 手机。这款机型共有三种配色，分别为：怦怦粉、轻轻蓝、闪闪黑，今日正式开售。

现在IT之家也拿到了小米 Civi 的怦怦粉版本，相当有特点，下面大家一起来看一下吧。

小米 Civi 包装方面依然简单纯粹且不失新颖感，而且充分贯彻落实自己的低碳环保政策，减少不必要的浪费。

OK，打开包装我们首先看到的内容如下，简洁明了，第一印象还不错。

包装盒中便是这些物什，除了这款雅致小巧的手机外，官方还随附了一个高透软胶手机保护壳以及三包凭证/说明书。当然，如果你买到的是套装版自然是附赠充电器的。

外观是小米 Civi 的主要卖点之一，而这款怦怦粉采用了独特的丝绒 AG 玻璃，宣称可带来如天鹅绒般柔软触感。

据悉，这款机型该机拥有 1.4mm 金属中框，极窄腰线，手机宽度低至 71.5mm，厚度 6.98mm，十分便于手小的女性用户握持，保证手感的同时也兼顾颜值。用网友的话来说，小米似乎是越来越懂“女孩心思”了。

总的来说，这款机型上手给人的第一感觉就是轻盈，之后的就是感觉小巧，在这个价位来看确实是比较适合女孩子。

该机后盖采用了类似「晶钻」纹理的设计，附有幻彩渐变的效果，甚至从不同角度看过去是完全不同的视效。

据悉，这是小米首次采用丝绒 AG 工艺的产品。相比于目前流行的 AG 工艺，Civi 的工艺更进一步，晶体数量更多，平均高度更高，同时运用物理和化学，两种方式打磨，因此保证手感丝滑，而且不沾指纹，在一众同价位机型中也属于高级一列。

小米 Civi 采用的是一块 6.55 英寸 3D 微曲 OLED 柔性屏，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，拥有 402PPI、真 10bit 色彩，峰值亮度为 950nit，显示效果感觉还不错。

此外，该手机的屏幕“下巴”整体缩减 16% 至 2.55mm，是小米迄今为止最小下巴，带来更沉浸的画面。

小米 Civi 前置 3200 万高清镜头，支持 AF 自动对焦，而且还有双柔光灯配合屏幕柔光环，自带聚光灯。

小米 Civi 后置 AI 三摄主角相机，包括：6400 万像素高清主摄、超广角、微距，三颗镜头覆盖日常场景，其主角镜头支持大光圈模式，可虚化背景，突出主体。

其他方面，小米 Civi 搭载骁龙 778G 芯片，采用 6 纳米旗舰级工艺制程，还拥有塔式散热加持，搭载最新一代智能温控系统，9 层石墨烯均温板堆叠，支持 VRS 可变分辨率渲染，支持《王者荣耀》90 帧高帧率。

细节图赏：