年轻人的第一辆智能电动汽车，小米 Xiaomi EV 人才激励计划即将获批

IT之家 9 月 30 日消息 小米集团今日在港交所发布公告，宣布将于 10 月 25 日举行股东特别大会，以批准采纳 Xiaomi EV 的股权激励计划，计划授权上限为 10 亿股，占 Xiaomi EV 已发行股份总数的 10%。

此外，小米还将设立 Xiaomi EV 旨在营运集团的智能电动汽车业务，而附属公司的股权激励计划目的在于，为合资格的人才团队提供获取 Xiaomi EV 权益的机会，用以鼓励励人才团队为 Xiaomi EV 及公司创造长期价值。

今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

在小米春季新品发布会上，雷军曾表示，小米将以现有 1080 亿元现金储备、10000 多人的研发团队、全球前三的手机业务、全球最好的智能生态全力打造小米汽车。

IT之家了解到，小米汽车有限公司已于北京注册，注册资本为 100 亿元，经营范围包括新能源车整车制造、汽车整车及零部件的技术研发、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造（限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件等项目）等。

此前，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军在接受央视财经采访时表示，自己 2013 年就对电动车产业有了巨大的兴趣。在过去的七八年的时间里面，投资了近十家智能电动车领域各种各样的公司。小米造车将是他人生最后一次重大创业项目。