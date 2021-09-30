触控 + 同屏协作，联想展示 YOGA 16s 如何不借助 Win11 在电脑上刷手机 App

IT之家 9 月 30 日消息 联想将推出适用于 ZUI 13 系统，包括支持小新 Pad、Pad Pro 11.5、YOGA Pad Pro 等产品的 ZUI 13 For Pad，同样适用于即将推出的小新 Pad Pro 12.6。

刚刚，联想官方向大家展示了通过 YOGA 16s 在电脑上刷手机 App 的体验，触摸逻辑跟手机几乎完全相同，PC 操作几乎没有延迟，而且单手操控性也颇强。

从联想公布的视频来看，新版 ZUI 13 可通过同屏协作功能实现用电脑同时处理 PC 和手机的工作：屏幕一侧可作为 PC 常规应用场景使用，而另一侧又能看手机内容并且无需鼠标自如操控。

此外，联想小新 Pad Pro 12.6 也支持 PC 投屏，甚至可当作 Windows Pad 使用。

此外，今日早些时候，联想产品经理林林演示了 ZUI 13 中的“超级互联”功能，小新 Pad Pro 12.6 可通过系统内置功能连接到电脑，作为电脑的副屏使用，横屏竖屏都可以。

IT之家了解到，从联想此前公布的 ZUI 13 平板功能来看，这一代将会是产生质变的版本，无论是功能丰富程度还是视觉效果都会有较大改变。