小米新机入网工信部：采用 4K 屏，支持 55W 快充

IT之家 9 月 30 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，小米现有一款外观类似 Civi 的新机通过工信部入网，型号为 2109119BC（小米 Civi 为 2109119B）采用了一块 6.55 英寸的 4K 分辨率的 OLED 直板屏，或为小米 Civi Pro。

此外，该机之前也通过了国家 3C 认证，支持 55W 快充，可选充电器。

此外，工信部公示信息显示该机配备了 4400mAh 容量的电池，搭载 2.4GHz 的八核芯片，共有 6GB/8GB/12GB/16GB 运存和 64GB/128GB/256GB/512GB 存储版本，提供红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色、黑色、白色和粉红色，简直离谱。

此外，该机配备了 64MP（或更高）的主摄以及 8MP 的辅助摄像头（后置三摄），支持光学变焦和 4K 录制，前置也是 800 万像素。

其他方面，该机尺寸为 158.34×71.5×6.98 (mm)，重 166 克，运行安卓 11 系统。

IT之家了解到，本周刚发布的小米 Civi 采用 6.55 英寸 3D 微曲 OLED 柔性屏，支持 120Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，拥有 402PPI、真 10bit 色彩，峰值亮度为 950nit。