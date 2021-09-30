首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac系统

苹果为 macos Big Sur 发布“设备支持更新”

2021/9/30 23:57:48 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 9 月 30 日消息 苹果今天为 Mac 用户发布了一个系统更新，但并非 macOS 11.6.1 或其他版本，苹果将其称为“设备支持更新”。

据苹果称，此次小更新可确保使用 Mac 对 iOS 和 iPadOS 设备进行适当的更新和恢复，但没有提供进一步的细节。

目前尚未发现更进一步的更新内容，不过可能会改善 Finder 对新发布的设备的支持，例如 iPhone 13 系列、新款 iPad mini 6 和第九代 iPad 等。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iphone苹果mac

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用