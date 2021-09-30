苹果为 macos Big Sur 发布“设备支持更新”

IT之家 9 月 30 日消息 苹果今天为 Mac 用户发布了一个系统更新，但并非 macOS 11.6.1 或其他版本，苹果将其称为“设备支持更新”。

据苹果称，此次小更新可确保使用 Mac 对 iOS 和 iPadOS 设备进行适当的更新和恢复，但没有提供进一步的细节。

目前尚未发现更进一步的更新内容，不过可能会改善 Finder 对新发布的设备的支持，例如 iPhone 13 系列、新款 iPad mini 6 和第九代 iPad 等。