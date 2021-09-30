苹果为 macos Big Sur 发布“设备支持更新”

IT之家 9 月 30 日消息 苹果今天为 Mac 用户发布了一个系统更新，但并非 macOS 11.6.1 或其他版本，苹果将其称为“设备支持更新”。
据苹果称，此次小更新可确保使用 Mac 对 iOS 和 iPadOS 设备进行适当的更新和恢复，但没有提供进一步的细节。
目前尚未发现更进一步的更新内容，不过可能会改善 Finder 对新发布的设备的支持，例如 iPhone 13 系列、新款 iPad mini 6 和第九代 iPad 等。
IT之家 9 月 30 日消息 苹果今天为 Mac 用户发布了一个系统更新，但并非 macOS 11.6.1 或其他版本，苹果将其称为“设备支持更新”。
据苹果称，此次小更新可确保使用 Mac 对 iOS 和 iPadOS 设备进行适当的更新和恢复，但没有提供进一步的细节。
目前尚未发现更进一步的更新内容，不过可能会改善 Finder 对新发布的设备的支持，例如 iPhone 13 系列、新款 iPad mini 6 和第九代 iPad 等。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用