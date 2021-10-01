Pixel 手机可在紧急情况下自动录制和上传视频，并可分享给联系人

IT之家 10 月 1 日消息 谷歌为其 Pixel 安卓手机独家提供个人安全（Personal Safety）应用程序，该应用增加了一些功能，如安全签到，如果用户没有按计划回应，就会自动通知用户的紧急联系人，如果检测到用户发生了车祸，就能自动拨打 911。现在，外媒发现了该应用的一个新功能，如果用户激活了内置的紧急求救功能，就可以自动录制视频。

The Verge 在一台 Pixel 设备上从 Google Play 安装了该应用，应用告知用户，一旦激活，其可以连续录制长达 45 分钟，前提是用户的手机有足够的存储空间。如果有互联网连接，视频将自动备份到用户的谷歌账户，并保存七天。如果用户设置应用程序自动分享，它将向用户选择的任何紧急联系人发送该视频文件的链接。

▲ Pixel Emergency SOS 设置截屏

如果用户有一部 Pixel 手机，用户可以在个人安全应用程序的设置中找到这一功能。要激活紧急求救功能，用户要按五次手机的电源按钮。当其处于激活状态时，手机仍可供用户使用，取景器和通知图标被最小化，以表明正在进行录像。SOS 可以根据用户的设置做其他事情，包括拨打 911，在激活时选择播放（或不播放）警报声，或与用户的紧急联系人分享信息。

IT之家了解到，对于其他手机，谷歌在安卓 12 的早期测试版中测试了 Emergency SOS 的一个版本，但现在，这个应用程序和功能只针对 Pixel 系列手机提供。