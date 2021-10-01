2021 年诺贝尔奖颁布时间公布：将于 10 月 4 日至 11 日进行，奖金约 737 万元

IT之家 10 月 1 日消息 据央视新闻客户端消息，2021 年诺贝尔奖颁布将于当地时间 10 月 4 日至 11 日在瑞典首都斯德哥尔摩进行。2021 年，诺贝尔奖获得者的奖金是 1000 万瑞典克朗（约合 737 万元人民币）。

今年的诺贝尔奖颁布日程如下：

10 月 4 日，瑞典当地时间 11:30，诺贝尔生理学或医学奖颁布；

10 月 5 日，瑞典当地时间 11:45，诺贝尔物理学奖颁布；

10 月 6 日，瑞典当地时间 11:45，诺贝尔化学奖颁布；

10 月 7 日，瑞典当地时间 13:00，诺贝尔文学奖颁布；

10 月 11 日，瑞典当地时间 11:45，诺贝尔经济学奖颁布。

由于疫情原因今年依旧取消了传统的颁奖典礼和晚宴。

IT之家了解到，诺贝尔奖（瑞典语：Nobel priset，英语：Nobel Prize）是指根据诺贝尔 1895 年的遗嘱而设立的五个奖项，包括：物理学奖、化学奖、和平奖、生理学或医学奖和文学奖，旨在表彰在物理学、化学、和平、生理学或医学以及文学上“对人类作出最大贡献”的人士；以及瑞典中央银行 1968 年设立的诺贝尔经济学奖，用于表彰在经济学领域杰出贡献的人。