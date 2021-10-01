怀旧服的怀旧服，《魔兽世界》宣布将推出经典旧世赛季服

IT之家 10 月 1 日消息 《魔兽世界》经典怀旧服于 2019 年 8 月 27 日开服，官方今日宣布，将推出全新的《魔兽世界》经典旧世赛季服。

这些服务器将邀请怀旧服的新玩家和老玩家从 1 级再启征程，体验完全重置的《魔兽世界》经典怀旧服内容，重温《魔兽世界》传奇的起点。

IT之家了解到，和最初发布《魔兽世界》经典怀旧服时一样，暴雪计划了六个内容发布阶段。但在经典旧世赛季服中，阶段解锁的速度将会加快。暴雪官方计划的周期为 12 个月，大约每隔一两个月都会解锁新的阶段。以下是目前的六个阶段的概要：

第 1 阶段（《魔兽世界》经典旧世赛季服上线）

熔火之心

奥妮克希亚的巢穴

玛拉顿

PvP 荣誉系统和战场（从第 3 和第 4 阶段提前）

第 2 阶段

厄运之槌

艾索雷苟斯

卡扎克

第 3 阶段

黑翼之巢

暗月马戏团

开始掉落暗月套牌

第 4 阶段

祖尔格拉布

梦魇之龙

第 5 阶段

安其拉战争捐献开始

安其拉团队副本随战争捐献进度开启

第 6 阶段

纳克萨玛斯

天灾入侵

暴雪计划通过一些改动，让前期的团队首领更具威胁，同时尽量保留原本的挑战性。目前，这些改动包括但不限于：

世界增益效果（例如屠龙者的咆哮等）在团队副本中禁用

为部分团队副本首领恢复此前移除的机制

取消首领减益效果数量限制（从《魔兽世界》经典怀旧服的 16 个减益效果上调）

提高首领的生命值，抵消玩家的增益效果和取消的减益数量限制的影响

暴雪表示，这些改动旨在让团队副本的体验比 2019 年的《魔兽世界》经典怀旧服更具挑战性。

此外，由于赛季服的内容发布频率加快，暴雪官方还规划了多项优化与改动。其中包括：

加速升级：

进一步提高《魔兽世界》经典怀旧服第一次迭代后的经验值获取量。我们目前的计划是使 1 级到 60 级的升级速度与“燃烧的远征™”相近，聚焦的重点在于提高任务的经验值。

优化更新：

推出《魔兽世界》经典怀旧服原本不具有的优化改进，以便创造出更好的游戏体验，例如：

集合石被转换为召唤石

增加采矿与草药学刷新点

暴雪认为，与 2005 年的原版设计相比，《魔兽世界》经典怀旧服服务器的人口密度要高得多。增加采集点有助于在当下维持一个更为稳定的经济系统。

《魔兽世界》经典旧世赛季服将于 10 月 6 日在北美公开测试服开启测试。