怀旧服的怀旧服，《魔兽世界》宣布将推出经典旧世赛季服

IT之家 10 月 1 日消息 《魔兽世界》经典怀旧服于 2019 年 8 月 27 日开服，官方今日宣布，将推出全新的《魔兽世界》经典旧世赛季服。
这些服务器将邀请怀旧服的新玩家和老玩家从 1 级再启征程，体验完全重置的《魔兽世界》经典怀旧服内容，重温《魔兽世界》传奇的起点。
IT之家了解到，和最初发布《魔兽世界》经典怀旧服时一样，暴雪计划了六个内容发布阶段。但在经典旧世赛季服中，阶段解锁的速度将会加快。暴雪官方计划的周期为 12 个月，大约每隔一两个月都会解锁新的阶段。以下是目前的六个阶段的概要：
第 1 阶段（《魔兽世界》经典旧世赛季服上线）
熔火之心
奥妮克希亚的巢穴
玛拉顿
PvP 荣誉系统和战场（从第 3 和第 4 阶段提前）
第 2 阶段
厄运之槌
艾索雷苟斯
卡扎克
第 3 阶段
黑翼之巢
暗月马戏团
开始掉落暗月套牌
第 4 阶段
祖尔格拉布
梦魇之龙
第 5 阶段
安其拉战争捐献开始
安其拉团队副本随战争捐献进度开启
第 6 阶段
纳克萨玛斯
天灾入侵
暴雪计划通过一些改动，让前期的团队首领更具威胁，同时尽量保留原本的挑战性。目前，这些改动包括但不限于：
世界增益效果（例如屠龙者的咆哮等）在团队副本中禁用
为部分团队副本首领恢复此前移除的机制
取消首领减益效果数量限制（从《魔兽世界》经典怀旧服的 16 个减益效果上调）
提高首领的生命值，抵消玩家的增益效果和取消的减益数量限制的影响
暴雪表示，这些改动旨在让团队副本的体验比 2019 年的《魔兽世界》经典怀旧服更具挑战性。
此外，由于赛季服的内容发布频率加快，暴雪官方还规划了多项优化与改动。其中包括：
加速升级：
进一步提高《魔兽世界》经典怀旧服第一次迭代后的经验值获取量。我们目前的计划是使 1 级到 60 级的升级速度与“燃烧的远征™”相近，聚焦的重点在于提高任务的经验值。
优化更新：
推出《魔兽世界》经典怀旧服原本不具有的优化改进，以便创造出更好的游戏体验，例如：
集合石被转换为召唤石
增加采矿与草药学刷新点
暴雪认为，与 2005 年的原版设计相比，《魔兽世界》经典怀旧服服务器的人口密度要高得多。增加采集点有助于在当下维持一个更为稳定的经济系统。
《魔兽世界》经典旧世赛季服将于 10 月 6 日在北美公开测试服开启测试。