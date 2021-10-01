《怪物猎人：崛起》上架 Steam 商城：售价 396 元，2022 年 1 月 13 日发售

IT之家 10 月 1 日消息 卡普空《怪物猎人：崛起》于 3 月 26 日登陆任天堂 Switch，游戏将支持简体中文，包括标准版以及提供追加内容的豪华版。

近日，该游戏上架 Steam 商城，确定了 PC 版本的发售日期为 2022 年 1 月 13 日，标准版售价 396 元，豪华版售价 465.3 元。

《怪物猎人：崛起》是由卡普空制作并发行的一款角色扮演动作游戏，是《怪物猎人》系列正统作品。

本作为和风主题，封面怪物为怨虎龙。标题的“崛起”意指“无拘无束尽情跃动的动作”，本作新增了「翔虫」的生物，能够飞向猎人指示的方向，并使用特殊的「铁虫丝」将猎人拉近。

根据任天堂公布的 2021 年上半年 Switch 日服的游戏下载榜，《怪物猎人：崛起》排名榜单第一。

游戏介绍：



蓬勃跃动的狩猎本能

为狩猎掀起全新风潮、无拘无束尽情跃动的动作；可随心所欲四下驰骋的全新原野；以及能带来未知的兴奋与惊喜的全新怪物。

前所未有的狩猎体验正在《MONSTER HUNTER RISE》中等候各位猎人的到来！

掀起全新风潮的“翔虫”动作

“翔虫”会飞向猎人指示的方向，并使用特殊的“铁虫丝”将猎人拉近，让狩猎实现进一步的进化，配合各武器种类充满特色的攻击，诞生全新的狩猎动作！

操纵怪物的豪迈动作“御龙”

操纵失控的怪物，使出豪迈的动作！

为狩猎提供帮助的随从

除了老搭档“随从艾露猫”，还有全新的可靠同伴“随从牙猎犬”登场！

炎火村的故事

由于时隔 50 年的灾祸“百龙夜行”临近，炎火村陷入困境。

主角需以成为顶尖猎人为目标，同时与村庄中的同伴团结一致，共同克服这场可怕的灾祸。

大量怪物大举侵袭的“百龙夜行”

百龙夜行，指由多只怪物与统领它们的首领组成“怪物群”向村庄发起的袭击。

整个地图到处都是大型怪物的身影……

拥有独特生态的怪物

除象征本作的怪物“怨虎龙”外，还有拥有独特生态的未知怪物与系列怪物相继登场！