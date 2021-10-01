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三星 Galaxy Z Fold3/Flip3 5G 销量将达百万，仅预售销量已超所有前代销量

2021/10/1 18:05:28 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 1 日消息 三星 Galaxy Z Fold3/Flip3 5G 是三星今年推出的两款折叠屏手机，此前有消息称两款新机销售火爆。三星证实，Galaxy Z Fold3/Flip3 5G 仅预售销量一项，就已经超越了之前旗下所有折叠屏手机的销量。

据《韩国先驱报》报道，Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3 的销量有望在本周末超过 100 万台。其中，Galaxy Z Flip3 的销量是 Galaxy Z Fold3 的两倍。

IT之家了解到，三星 Galaxy Z Fold3/Flip3 5G 国行已于 9 月 10 日 0 点正式开售，两款新机都支持了 IPX8 防水，售价 7599 元起。

Galaxy Z Fold3 5G 内屏为 7.6 英寸，并支持 UDC 屏下摄像头（Under Display Camera）技术，还支持了 S Pen 手写笔。带来了陨石黑、幽谷绿和雪川银三款颜色：

  • 12GB+512GB 版本建议零售价 14999 元。

经过重新设计的三星 Galaxy Z Flip3 5G 外屏，其尺寸是上一代的 4 倍，提供月光香槟、陨石海岸、夏夜森林、梦境极光四款颜色：

  • 8GB+128GB 版本建议零售价 7599 元；

  • 8GB+256GB 版本建议零售价 7999 元。

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关键词：FoldFlip

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