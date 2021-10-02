北理工通报硕士“原文照搬”顶会论文：严重学术不端，留校察看

标题、图表、公式完全一致！论文几乎一字不差！

前段时间，北京理工大学硕士生张某某几乎“原文照搬”式抄袭事件，在网上传得可谓是沸沸扬扬。而就在最近，北理工研究生院正式发布了对此事调查后的通报：

经充分讨论，认定张某某“滥用学术成果署名”，属于“严重学术不端”。决定给予张某某“留校察看”处分。

实锤抄袭，原作者亮出证据

今年 9 月 16 日，Arxiv 上挂出了一篇题目为 Label Assignment Distillation for Object Detection 的论文。

目标检测的标签分配提炼，这是一篇计算机视觉领域的论文。

论文署名有三位，分别为 Gao XX、Zhang XX 和 Yan XX。其中一作 Gao XX 没有机构挂名，而另两位都写明了分别隶属北京理工大学和某江苏高校。

而论文 pdf 中还明确标出，隶属北京理工大学的 Zhang XX 与一作“对论文有相等贡献”，可以认为是共同一作。

但是原作者王剑锋发现，这篇论文几乎一字不差抄袭自己于去年投稿 NuroIPS 2020 的论文。

标题一字不差：

△左为抄袭论文，右为原作者给出的原文，下同

并且摘要高度相似，只改动了几个词语：

这还只是抄袭的开始，在正文中，几乎所有数据、图片、公式都“忠实”搬运了王剑锋的论文。

而且原作者指出，抄袭论文（左侧）中的图片与原作完全一致，但分辨率较低，显然是用了简单粗暴的截图手段。

此外，实验表格数据也“完全一样”：

公式一模一样：

就连实验中给出的照片，都是直接搬过来的：

可以说，Arxiv 上挂出的论文完全就是王剑锋研究员的作品，除了没他的名字。

对此，王剑锋专门给出了去年 NuroIPS 2020 的投稿记录：

△图源：知乎 @王剑锋，下同

以及带时间记录的专利申请证明：

抄袭实锤！

论文抄袭时有发生，但以往大多是洗稿抄袭，像这次这样手段粗陋、肆无忌惮地全文剽窃，还大大方方挂出所属学校机构，甚至留下带自己学号的邮箱地址的，确实是“前无古人”了。

不禁让人迷惑，是故意挑衅？还是真的对学术道德底线一无所知？

好像都说不通…

更说不通的，还有抄袭者是如何获得这篇论文的。

因为，按照 NuroIPS 组委会去年的规则，未被大会接收的论文，不予公开，且作者本人也没有公布过论文。

所以有网友质疑，可能是审稿阶段出了问题。

抄袭者、所在院校接连回应

据研究员本人描述，目前 NeurIPS 和校方、以及共同一作 Zhang XX 均予以回复。

NeurIPS 2020 组委会证实，论文审稿人、领域主席、高级领域主席中并没有来自论文中的所属机构。

而张剑锋研究员曝光是因为在如此铁证面前，论文作者仍坚持不承认故意抄袭，只说是上传错误。

其中，共同一作 Zhang XX 通过多种渠道联系了他，但说法不能自洽，态度也不能让他接受。

在回应中，Zhang XX 首先承认论文确系自己提交到 Arxiv 上，但是属于 pdf 错误提交，只字未提从哪得到的论文，也不提这样做是否涉及学术不端。

其次否认故意抄袭，称自己只是帮一作一个忙，顺手挂上 Arxiv，对于学术相关流程属于“初次涉猎”，并不熟悉。抄袭嫌疑应找一作去理论。、

但作为共同一作，又是知名 985 硕士，对文章内容全系抄袭而一无所知，且声称对科研相关流程不熟悉，怎么也说不过去，在原作者看来属于企图蒙混过关行为。

而最离谱的是，Zhang XX 坚持说自己不算故意抄袭，是因为只参与了部分代码和实验。但原作者愤然反问，既然实验图片、数据、结果都是原样照抄，又何来实验之有？

所以，尽管 Zhang XX 向原作者道歉并提出赔偿，但其推脱责任、希望原作者撤回给学校的举报信的态度不能让人接受。

△原作者提出的关键问题，Zhang XX 都避而不谈

随后，无机构挂名的一作也联系了原作者，但依然坚持“上传错误”的说法。

在原作者向抄袭者涉事校方举报后，得到了官方回应。

Zhang XX 所在的北京理工大学表示，学校和学院高度重视，已启动调查流程。学校第一时间成立了工作小组，希望张剑锋研究员提供近一步证据资料。

而现如今，从官方通报来看，Zhang XX 的学术不端行为是已经坐实了。

网友：细思极恐

对于这件事情，网友们第一反应就是离谱与魔幻。

首先，arxiv 平台意味着占坑 ——

在互联网上宣称该文章创新点设计来自于自己。

正如 @牧瀬 紅莉栖所说，

这也不是学术评议发表的刊物，所以他们上传 arxiv 是没有意义的。

第二点，全文照抄说不过去。

正如知乎网友 @电光幻影炼金术所言，

对于科研新手，一般性错误或者部分仿写都可以理解。但是全文照抄，属实说不过去。

如果没有被发现的话，那么这篇文章的著作权将会被抄袭者夺去。（因为抄袭者是第一个公开的）

如果这件事情不是出现在知乎大 V，而是更多扎根在前线的科研工作者，那维权之路更是愈发艰难。

因此，一方面网友认为，导师应该对学生加强学术诚信教育。

另一方面，校方不光要严肃处理这几个学生，也最好来一次大检查大清洗。

而在惊诧于事件之离谱的同时，更细思极恐的地方在于：

抄袭者是怎么得到还在审稿的未公开论文的？

有网友表示，目前最有可能的解释还是抄袭者从某论文机构买了手稿，以为自己可以直接使用。

知乎网友 @Vam 联想到国外的代写产业链，最直接的后果是学术水平下降。

这种产业泛滥的结果，就是留学生的水平肉眼可见的下降，学位含金量也就随之下降。这不仅对认真读书的人是不公平，对教育行业的名誉也危害极大。

此前代写行业最猖狂的澳洲立法严厉打击，参与者最高会被罚坐牢 2 年。

对此，他还呼吁，如果这件事背后确定存在论文买卖，希望相关部门严查这些机构。

对于这件事情，你是如何看待的呢？