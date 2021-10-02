Switch 游戏《哆啦 A 梦牧场物语》现已发售：249 元，含大雄的房间

IT之家 10 月 2 日消息 根据腾讯 Nintendo Switch 官方消息， 《哆啦 A 梦牧场物语》已于 9 月 30 日 11:00 正式发售，官方建议零售价 249 元。Nintendo e 商店提供游戏数字版购买，官方授权渠道提供游戏兑换卡购买。实体游戏卡带发售时间将后续公布。

这款游戏还原了哆啦 A 梦动漫的人物形象，游戏采用 2.5D 画风。玩家需要扮演主角大雄，在牧场播种植物，采集野果以及饲养奶牛等。在本作的原创世界中，最为醒目的就是一棵巨木大树。故事的舞台名叫“万物镇”，在《哆啦 A 梦》中登场的大雄，以及其他耳熟能详的角色们，都将在这个世界大显身手。

在以“牵绊”为主题的游戏原创剧情中，玩家能体验令人感动的故事与角色间温暖人心的交流情节。当然了，令哆啦 A 梦粉丝们期待不已的“秘密道具”也将在本作中登场。

IT之家了解到，《哆啦 A 梦牧场物语》游戏内置“大雄的房间”室内装修礼包、黄金哆啦 A 梦雕像、种子包等数字特典内容，大家进入游戏后便可获得，无需单独购买或下载。

《哆啦 A 梦牧场物语》游戏官网：点击打开

想要购买游戏，用户可在 Switch 中，通过主页菜单中的“Nintendo e 商店”图标进入 Nintendo e 商店，在“搜索”中输入游戏名称来搜索，然后使用微信扫码付款。

除了购买游戏外，Nintendo e 商店还提供部分游戏的体验版下载，新增内容获取以及《跳绳挑战》等免费工具/软件的下载。