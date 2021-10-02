网剧《鱿鱼游戏》等太火，Netflix 被韩国宽带商讨要巨额服务费

IT之家 10 月 2 日消息 据路透社报道，韩国互联网服务提供商 SK Broadband 正在起诉 Netflix，要求其支付流媒体服务内容在韩国引起的网络成本和带宽使用增加费用。该公司引用了《鱿鱼游戏》和《D.P：逃兵追缉令》这两部受欢迎的韩国 Netflix 电视剧作为原因之一。

SK Broadband 的付款要求并非毫无根据。《韩国先驱报》写道，一家韩国法院在 6 月支持该互联网服务提供商，认为 ISP 有权对流媒体平台征收因消耗过多带宽、并导致其网络流量负担过大的这部分费用。对于 Netflix 提出的不收取费用的要求 — 因为客户是流媒体，他们已经支付了费用 — 法院表示，该公司“有义务向 SK Broadband 支付服务费用”。据路透社报道，SK 估计仅 2020 年的费用就达 272 亿韩元（约 2300 万美元）。

据 The Verge 报道，Netflix 公司分享了以下声明，以回应 SK 的要求。

“我们将审查 SK Broadband 对我们提出的要求。同时，我们继续寻求公开对话，探索与 SK Broadband 合作的方式，以确保我们的共享客户获得无缝的流媒体体验。”

Netflix 在韩国以及在美国普及了韩国电影和电视剧方面的成功。特别是在上周，由于《鱿鱼游戏》的惊艳亮相，达到了一个高潮。IT之家获悉，Netflix 联合 CEO Ted Sarandos 周一表示，该剧有望成为该公司迄今为止最受欢迎的节目，在发布后的四天内，它已经在美国 Netflix 的十大排行榜上排名第一。

Netflix 公司与美国 Comcast 等服务提供商达成协议，使其连接得到优先处理，最终获得更好的视频质量。然而，Netflix 现在的处境与它同意向 Comcast 付款时不同 — 它已经在法庭上输了。