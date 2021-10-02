美国研究人员正开发一种电子“睡帽”，可监测并促进大脑清除废物

IT之家 10 月 2 日消息 根据外媒 SlashGear 消息，美国莱斯大学神经工程计划的研究人员，近期研发了一种头戴式设备。在睡眠时佩戴这顶“帽子”，能够监测大脑中脑脊液的流动，同时还能够促进这种液体的流动来辅助清除大脑中的废物。这种设备能够帮助用户获得更好的睡眠，美国军方对此比较感兴趣，因为它能够提高士兵的睡眠质量，有助于在白天保持清醒。

这款睡帽包含一个类似泳镜的装置，在大脑的不同位置放置有电极，脑后是一个电池组以及控制电路。

据IT之家了解，对于人类等生物来说，睡眠的作用不可替代，缺乏睡眠会导致注意力不集中，反应变慢，引发疾病等。目前科学界普遍的观点是，睡眠过程能够促进脑脊液在大脑中的流动，有助于清除日常运转产生的自由基、废弃物、错误折叠的蛋白质等。如果大脑的废物没有被及时清除，长期以后可能会导致阿尔茨海默症（老年痴呆）。

研究人员的目标，是开发出一种非侵入的设备，不仅能够准确监测大脑的清洁过程，还可以促进这一过程。美国国防部希望研究人员制造出一种设备，可以使士兵在睡眠时佩戴，以确保睡眠质量，目的是提高他们在清醒时的大脑表现。目前研究团队已经得到美国国防部的资助，将在几年的时间内开发出一款原型产品。