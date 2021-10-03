谷歌抗争欧盟 50 亿美元安卓反垄断罚单：网友用我们是因为体验最好

北京时间 10 月 3 日消息，据报道，之前，欧盟委员会以“安卓操作系统存在垄断行为”为由，对美国谷歌公司开出创纪录的 50 亿美元罚款单。谷歌不服裁决提出上诉，而在近日的法庭听证会上，谷歌律师表示，全世界几十亿的网友使用谷歌的互联网服务，是因为服务体验最佳，而不是谷歌为保持市场竞争优势进行的一些合作交易。

2018 年，欧盟委员会对谷歌开出了 43.4 亿欧元（相当于 50 亿美元）的罚单。该机构指出，谷歌滥用安卓操作系统的竞争优势，打击对手，并且进一步巩固在通用网页搜索领域的领先地位。

欧盟委员会指控谷歌进行了一系列不公平交易，其中包括要求第三方智能手机制造商预装谷歌搜索、谷歌 Play 软件商店，Chrome 浏览器等软件，谷歌还达成协议，要求手机厂商停用安卓系统的（非谷歌官方）定制版本。

谷歌对于欧盟委员会的裁决提出了司法上诉。日前在欧洲普通法院（欧盟内部第二大高等法院），谷歌律师梅利德斯・皮克福德（Meredith Pickford）对法官表示，每天，全世界几十亿互联网用户使用谷歌作为他们的主要搜索工具，这并不是谷歌滥用了主导地位，而是因为谷歌搜索是行业内最好的。

皮克福德表示，谷歌对外进行的一些合作，目的并不是阻碍市场公平竞争，而只是为了保持谷歌自己的竞争力。

皮克福德表示，互联网公司可以努力和公平竞争，消费者并不是傻瓜。如果微软的必应搜索或者其他搜索引擎比谷歌好用，他们会使用这些搜索引擎。

这位律师称，如果满足于昔日的成功桂冠，不再保持市场竞争力，再优秀的公司也无法继续保持成功。

代表欧盟委员会的律师尼可拉斯・可汗（Nicholas Khan）则表示，谷歌和智能手机厂商之间的交易，其实是为了有利于自身。可汗敦促法官维持欧盟委员会的反垄断裁决和罚款。

可汗表示，在互联网市场上，竞争尚未开始之时，谷歌就已经给自己带上了桂冠。他们的所作所为，完全配得上欧盟委员会的高额罚款。

在这一上诉案件中，法庭何时会作出判决尚不得而知。