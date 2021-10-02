未发布即被砍，谷歌放弃 Plex 银行服务

IT之家 10 月 2 日消息 据外媒 XDA 消息，谷歌今日宣布放弃已经计划将近两年的 Plex 银行服务。该服务此前的功能是向 Google Pay 用户提供类似实体银行的业务，能够更方便地在平台上注册多家大银行、金融机构的账户和借记卡，统称为 Plex 账户。如果用户在 Google Plex 平台注册高级支票账户，可以免于收取每月的服务费以及透支费用等。简而言之，该服务为传统银行和用户之间架起了一座桥梁，谷歌来提供更便捷的服务，银行获得了客户。

根据华尔街日报消息，谷歌发言人表示，该公司目前将重点转向为银行和其它金融机构提供数字化支持，而不是亲自来提供类似银行的金融服务。

IT之家了解到，谷歌 Plex 于 2020 年与全新的 Google Pay 支付应用一同发布。Plex 的竞争对手是其它数字银行，包括 Curve、Revolut 和 N26 等等。起初，谷歌宣布 Plex 与 9 家大银行进行合作，同时开放了该服务的体验，预约人数达到了 40 万人。

花旗银行的一位发言人告诉华尔街日报，尽管谷歌放弃了 Plex，但是花旗未来将在其它方面与谷歌进行合作。

外媒表示，目前谷歌 Google Pay 团队近几个月动荡明显，几个月以来多名高管、人才外流。知情人士表示，美国的银监局等部门并不阻碍谷歌推出 Plex 服务，谷歌放弃该计划的原因不包含监管因素。