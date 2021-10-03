欧洲航天局：“比皮科伦坡”探测器传回首张水星图像

IT之家 10 月 3 日消息 据俄罗斯卫星通讯社报道，欧洲航天局消息称，“比皮科伦坡”（BepiColombo）探测器传回首张水星表面图像。

▲ 图片来自俄罗斯卫星通讯社

据报道，欧洲与日本的联合任务“比皮科伦坡”探测器于 2021 年 10 月 1 日飞过水星时捕捉到了这张水星图像。

根据声明，收到的图像拍摄于协调世界时（UTC）23 时 44 分（北京时间 10 月 2 日 7 时 44 分），当时探测器距离水星 2418 公里。此前 10 分钟，探测器得以向水星靠近约 199 公里。

据介绍，这张黑白图像捕捉到了水星北半球的一部分，即分布着卡尔维诺和莱蒙托夫陨石坑以及 Sihtu 平原的部分。欧洲航天局期待 10 月 2 日获得更多详细信息及其他影像。

IT之家了解到，水星是太阳系中最小且最靠近太阳的行星，中国古称辰星，远日点 69817900 公里，近日点 46001200 公里，半长轴 57909100 公里，轨道周期 87.969 1 日。

由于水星过于接近太阳，导致勘测困难，因此我们目前对水星的认知相当有限，迄今只有两艘太空船曾掠过水星，分别为 1974 的水手 10 号以及 2008 年的信使号。