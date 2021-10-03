《上古卷轴 OL》：11 月 1 日推出“死亡之地”DLC

IT之家 10 月 3 日消息 Bethesda 近日宣布，《上古卷轴 OL》“湮灭之门”冒险活动将在 11 月 1 日随着“死亡之地”DLC 的发布而迎来最终章。

“死亡之地”DLC 将于 11 月 1 日登陆 PC、Mac 和 Stadia 平台，随后在 11 月 16 日登陆 PlayStation 和 Xbox 平台。

据介绍，“湮灭之门”的剧情设定在《上古卷轴 4：湮灭》事件的 800 年前。

在“死亡之地”中，玩家可以看到熔岩遍布的 Burn 地区和风暴猛烈的 Sever 地区。神秘的沙漠大都市 Fargrave 也将在游戏中登场，Bethesda 表示这是游戏中最大的城市之一，被巨大的骷髅骨架覆盖。

《上古卷轴 OL》在 2014 年发售，玩家数现已突破 1900 万。今年 9 月，ZeniMax Online 首席图形工程师 Alex Tardif 宣布，《上古卷轴 OL》将支持英伟达 DLAA 技术，同时也会追加支持更加传统的 DLSS 技术。

IT之家了解到，官方在此前宣布，将于 11 月 11 日推出《上古卷轴 5：天际》的十周年纪念版，新游戏将在 PC、Xbox、PlayStation 平台同时推出。