IT之家 UWP 桌面版 7.0 发布：圈子，圈子，圈子。

IT之家 Win10/Win11 UWP 桌面版 7.0 发布！

6 月大概 30 号，大魔导说，8 月底要把带新圈子的 UWP 搞定。

7 月 30 号，大魔导说，9 月上旬，不能再晚了，不然我不做男人了。

8 月 30 号，大魔导说，其实我不做男人很久了。

9 月 30 号，大魔导说，认真想了想，男人要做的，特别要坚持。不坚持，就不是自己了。

其实，大魔导完成的足够好，因为他们同时负责着鸿蒙OS原生版的IT之家客户端开发，大家知道，前几个月，IT之家鸿蒙版是打鸡血式的前进。上个月一次酒局见到华为的几个朋友，他们说，IT之家鸿蒙版的进程，在我们内部，是没有之一的强大。

开发的工作，作为程序员来说，简单而又复杂，无非，结果总难预料。但不管怎么说，UWP 我们一直放在心上。

UWP 这次的 7.0，实际版本是 7.01，中间发现一个细微问题，做了修正。

原本 10 月 1 日在我们举国欢庆的日子，就已经上架了，但我们还是在等待稳定性的确定，毕竟，这次步子迈得真很大。

距离 IT之家 iOS/安卓 8.0 版，其实已经很近了，好多群里的朋友已经做了前期体验，UWP 7.x 可能很快就会演化到 8.x，软媒努力的去做全平台的最大适配，除非，除非那个平台确实变小到不像个平台。

72 年我朝国庆，仅以此献给等待 UWP 新版的大家，节日快乐！

IT之家 UWP 版 7.01 更新日志

重大：功能 - 圈子上线~

改进：功能 - 评论/帖子的“反对”回归

改进：界面 - 应用图标采用新风格

改进：界面 - 专题页面改进，支持应用内打开文章

改进：界面 - 评论支持显示楼层号

改进：界面 - 支持“鸿蒙”等小尾巴显示

修复：界面 - 部分情况新闻详情页返回会变黑的问题

修复：界面 - 部分文章视频高度过矮，体验不佳的问题

修复：功能 - 打开文章详情页卡顿，加载动画丢失的问题

期盼五星：

软媒的用心一直用心，给五星评论来鼓励支持吧！

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

一、IT之家简介：

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的 IT 业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/iPadOS/Win11/Win10/微信小程序/支付宝小程序/百度小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖 PC、手机移动客户端 —— 爱科技，爱这里。

二、IT之家Win10/Win11 UWP 通用版截图

桌面版 ——

▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛

▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计

▲ 新跟帖页面

▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明

▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签

手机版：

▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配

▲ 内置辣品首页

▲ 火爆的IT圈

▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包

▲“我”界面

三、IT之家App 客户端下载：

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

也可单独下载：

WP7.x/8.x版 | iPhone/iPad 版 | Win10/Win8 版 | 安卓版