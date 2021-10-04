三星手机也有内存拓展功能，中端、旗舰都支持

IT之家 10 月 4 日消息 安卓手机界的最新流行的一个新功能是通过软件更新为设备添加“内存扩展”类功能，现在三星也加入了这个阵容。

此前有网友发现印度版的三星 Galaxy A52s 5G 更新后加入了一个名为 RAM Plus 的功能，启用它可以让手机获得最多 4GB 的内存扩展。

现在外媒发现，这一功能拓展到了更多机型和市场中，包括 Galaxy A52 5G 这类中端机型和拥有大内存的 Galaxy Z Fold 3 这种旗舰手机，不过目前仍不支持用户手动调整，全机型统一都是 4GB 虚拟内存。

据称，三星 Galaxy Z Fold 3 最近一次更新出现了这一功能，因此外媒认为三星最终会将虚拟运存拓展带到其他高端和旗舰手机中，例如 Galaxy S21 系列。

IT之家了解到，此前的 Galaxy S21 系列 Android 12 的 One UI 4.0 测试版中似乎并不包括 RAM Plus 功能，但它仍有可能会出现在未来的系统更新中。

你可以通过打开“设置”，找到“电池和设备维护”子菜单并点击“ 内存”来检查您的 Galaxy 设备上是否有 RAM Plus 功能 。