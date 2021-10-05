微信公布 9 月朋友圈十大谣言，包括接通电话手机里的钱就会被转走等

10 月 5 日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。

日前，微信官方对外公布了 2021 年 9 月份十大谣言，包括接通电话手机里的钱就会被转走、新冠不是病毒而是细菌、去阿富汗工作年薪 220 万等。

日前，网传“接到陌生电话，询问是否接种了新冠疫苗，按 1 后网上银行资金都被转移了”。经查询，暂无警方接获此类诈骗案件。仅通过电话系统就植入病毒是不太可能的，更不存在按个按键，支付软件和网银中的钱就被转走的情况。

同时，网传“通过尸检发现 COVID-19 不是病毒，而是暴露在辐射下的细菌，新加坡改用阿司匹林治疗新冠患者，病人康复了”。

对此，据中国新闻网报道，首先，COVID-19 是病毒而不是细菌，是全世界的共识。其次，目前没有确凿的官方信息证明新加坡用阿司匹林治愈新冠患者。

除了上述谣言之外，去阿富汗工作年薪 220 万、饮料或方便面中含禁用农药多菌灵、送口罩迷晕人后进行抢劫、有人打疫苗后胳膊能吸附铁勺、 口罩贴上“神器贴”就能防新冠、黄灯闪烁不许闯了等也成为 9 月份备受关注的谣言。