酷派签署 8.33 亿港元股份认购协议，20% 用于手机业务

IT之家 10 月 5 日消息 酷派集团今日于港交所发布公告，宣布于 2021 年 10 月 4 日，该公司与各认购人及担保人订立股份认购协议，该公司有条件同意配发及发行 30 亿股新股份，认购价为每股认购股份 0.28 港元; 较 10 月 4 日每股收市价 0.34 港元折价约 17.65%; 认购股份占该公司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约 21.73%; 股份认购的所得款项净额估计约为 8.33 亿港元。

截至IT之家发稿，酷派港股涨约 12%，报价 0.38 港元，市值 41.05 亿港元。

此外，酷派方面还宣布，此次将由 SIG 海纳亚洲创投基金领投，“包括为本公司引入其投资组合公司，在内容营销、产品销售、电商渠道、操作系统开发等方面探索潜在合作机会和协同业务。”

公告显示，扣除所有估计开支后，认购完成及认股权证完成的估计所得款项净额将约为 8.766 亿港元。该公司拟将所得款项净额约 90% 用于在截至 2022 年 12 月 31 日止两个年度扩张集团于中国的移动业务，即约 70% 的所得款项净额用于在中国建立新业务渠道及扩展线上线下业务渠道，约 20% 的所得款项净额用于手机业务的销售及营销; 此外约 10% 用作集团一般营运资金。