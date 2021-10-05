“超前点播”沦为历史，爱奇艺曾凭此赚了多少钱

继选秀监管之后，长视频平台即将失去又一个现金牛。

10 月 4 日，爱奇艺、腾讯视频、优酷接连宣布即日起正式取消剧集超前点播，同时爱奇艺还将取消会员可见的内容宣传贴片。

超前点播模式是长视频平台提供的一项增值服务。在开通了会员的基础上，用户仍旧需要以每集 3 元的价格额外付费，提前解锁未播出的内容，且只能按顺序购买。也就是说，倘若观众想看其中一集，则需要购买从超前点播首集到该集的所有内容。

会员及广告是长视频平台的两大营收支柱，而在流量见顶的大环境下，超前点播能够进一步挖掘已有会员的付费能力。该服务被取消，无疑将直接影响长视频平台的会员收入。

“超前点播”为爱奇艺赚了多少钱？

“超前点播”第一次试水，起始于《陈情令》的大结局提前解锁。彼时该剧在腾讯视频热度高涨，吸引了大量 CP 粉和原著粉，临近大结局时，腾讯视频将剩余剧集以一集 6 元，打包价 30 元的价格进行售卖。

据新京报报道，片方在庆功宴上透露，该剧的付费点播人数达 520 万人次，超前付费总金额达 1.56 亿元。

随后 2019 年 12 月 8 日，爱奇艺正式推出“超前点播”，第一个落地的剧集是《庆余年》。当天，爱奇艺更新会员协议，增加了超前点播的条款，正式拉开“超前点播”序幕。

不同于《陈情令》只解锁大结局，《庆余年》在 22 集（总 46 集）就开始收费，以打包价 50 元的价格，每周比会员超前点播 6 集，后又以每集 3 元的价格解锁单集。

有网友注意到，从开启超前点播到下周更新前，提前点播的 6 集，最少的一集播放量为 400 多万，最多为 700 多万。那么，如果以最低 400 万播放、每人 50 元计算，《庆余年》一部剧的超前点播至少让爱奇艺入账 2 亿元。

从爱奇艺 2019 年 Q4 至今的七个季度的财报来看，不难发现的是，大热剧集配合超前点播上线的季度，会员收入总会录得高增长。

▲ 制图：搜狐科技

比如 2019 年四季度，《庆余年》上线，该季度会员收入达到全年四个季度中最高的 38.6 亿元，环比上季度 37.2 亿元，上涨 1.4 亿元，而会员数实际仅比上季度增长 100 万，也就是说会员人均花费显著上涨。

而去年一季度，《爱情公寓 5》在爱奇艺独家上线，据云合数据，其全网有效播放量仅次于《庆余年》，加之疫情期间“宅经济”影响，爱奇艺该季度会员收入达新高 46.3 亿元，随后三个季度一路下滑。

《庆余年》的成功无疑让爱奇艺尝到了甜头，在此之后，超前点播进入常态化。据云合数据显示，超前点播模式剧集由 2019 年的 5 部，激增到 2020 年的 123 部。仅今年上半年，上线的“超前点播”剧数量就达 67 部，占新剧总体的 33%。而去年占 40% 的网剧设置了超前点播。

整体来看，去年上新剧集集均有效播放量前 20 中，爱奇艺上线且设置超前点播的剧集包括《爱情公寓 5》《我是余欢水》《隐秘的角落》《重启之极海听雷》四部。

而今年上半年，在集均有效播放排行榜前 20 中，有 9 部均启用超前点播，其中，爱奇艺播出的有《赘婿》《爱上特种兵》《我的时代、你的时代》三部。

其中，《赘婿》集均正片有效播放达到 1.12 亿，位居第一，在龚宇致股东信中，《赘婿》的追剧会员账号数超过 6400 万。该剧在上映不到四周时，以每集 3 元、18 元 8 集的价格超前点播，直通大结局。

《赘婿》作为今年第一爆款帮助爱奇艺再次回血。财报显示，《赘婿》上线的今年一季度中，爱奇艺会员收入重回正增长态势，回到去年一季度水平，达 43 亿元。

云合数据显示，《赘婿》和《庆余年》的全网有效播放量均在 50 亿左右，如果以《庆余年》的超前点播收入水平粗略计算，一年半时间里，爱奇艺 7 部头部超前点播剧集，带来的整体收入或至少 15 亿元。

长视频雪上加霜

对于增长乏力的长视频平台而言，超前点播是珍贵的摇钱树，然而这棵摇钱树一直伴随着争议。不少用户抱怨认为，在会员制度的基础上，超前点播等服务并非从用户需求出发，而是逐渐演化成视频平台层层加码收费的套路，比如“花絮解锁”、“大结局解锁”，甚至“打投解锁”等花样。

用户体验下降的同时，超前点播也是一次又一次引起诉讼。

2019 年超前点播刚推出之时，律师吴声威便将爱奇艺告上法院，打响了“付费超前点播”诉讼案第一枪。去年 6 月，该案一案宣判，北京互联网法院判定其“超前点播”的行为构成违约。法院认为，“超前点播”模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。

然而，尽管“超前点播”被判违法，但由于该案判定范围仅限于吴声威个案特定情况，爱奇艺等长视频平台也就得以继续实行超前点播。

今年上映的另一部热门剧集《扫黑风暴》同样陷入超前点播风波。腾讯视频对该剧设置的点播方式为：每周一至周六 22 点更新 1 集，会员 20 点抢先看 4 集，8 月 19 日其会员尊享超前点播特权，但必须按照顺序一集一集购买。比如如果想看 23 集，必须先买 20、21、22 集。

8 月 26 日，上海市消保委发文称，腾讯视频独播剧《扫黑风暴》超前点播涉嫌捆绑销售，漠视消费者选择权。随后 9 月 1 日，腾讯视频回应称将调整规则，改为自行选集解锁。

9 月 9 日，中消协表态称，视频平台不应向 VIP 老会员收取超前点播费，不得为收取超前点播费用故意减慢视频更新节奏；中消协称视频平台应取消逐集限制，不论消费者是否需要，都必须按顺序购买才能实现超前点播，有损消费者自主选择权，违背消费者真实意愿。

关于“超前点播”的所有纷争，如今画上了句号，仅存活了 22 个月的商业模式成为历史。而接下来，营收缺口的难题再次摆到“优爱腾”面前。

在广告增量并无太大空间的情况下，会员收入增长，无非靠提升 ARPU，以及付费用户数量。

近两年，爱奇艺、腾讯视频先后对会员进行提价，爱奇艺单月提价 26% 至 25 元/月，腾讯视频单月提价 50% 至 30 元/月。

有业内人士认为，取消“超前点播”之后，视频平台会员价将继续普涨，“之前视频平台能维持低价会员的一个重要原因，是他们提供的服务是打折版本的”，比如会员也会有贴片广告等。

但会员费涨价是否足以扭转长视频平台的经营现状，答案可能并不乐观。而在“优爱腾”三家中，独立上市的爱奇艺显然承受着更大压力。

最新财报显示，截至今年 6 月 30 日，爱奇艺拥有现金及现金等价物共计人民币 123 亿元，而其二季度净亏损为 14 亿元。对比来看，同期B站拥有现金及现金等价物共计 329 亿元，净亏损较爱奇艺也更低，为 8.6 亿元。对版权采购依赖更强的爱奇艺，现金储备却只有B站的三分之一。

从选秀遭监管，到取消超前点播，长视频的处境雪上加霜。但从另一层面看，对运营手段的规范，或许能倒逼平台正视消费者的合法权益，探索更佳的盈利模式，同时加强持续产出优质内容的能力，这或许是困境下的唯一利器。