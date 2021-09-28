上海消保委调查 App 收费问题：苹果比安卓贵，最高价差可达百元

IT之家 9 月 28 日消息 据中国消费者报官微，由于近日有消费者反映用苹果手机购买视频 App 的会员服务价格比安卓手机更贵，上海市闵行区消保委特调查了苹果、安卓、电脑三个渠道的 5 款视频软件会员收费情况。

结果尚在意料之内，此次共调查了优酷、腾讯视频、爱奇艺、芒果 TV、哔哩哔哩五个平台的会员价格，苹果 iOS 平台普遍比安卓平台更贵，例如在服务完全相同的前提下优酷 App 会员价格差 30 元。

此外，12 个月的爱奇艺“黄金 VIP”在电脑端需要 148 元，苹果端需要 248 元，差价达 100 元；而芒果 TV 同样存在苹果端价格更高的问题，只有 "季风半年会员" 例外；哔哩哔哩“电视大会员”套餐苹果端也比 PC 和安卓高出 5 元，无论是是否连续包，但季度/年度套餐价格相同。

对此，上海闵行区消保委表示，消费者理应被告知这一情况。

值得一提的是，苹果公司此前针对渠道抽成表示软件开发商可以自主定价。

上海消保委还指出，普通用户和“优酷 VIP6 级”用户进相比，6 级账号的“酷喵 VIP”会员价格更贵。IT之家了解到，普通用户酷喵连续包月需要 10 元/月，而 6 级会员用户则需要 35 元；年费酷喵则分别需要 168 和 288 元，得出结论六级 VIP 用户更贵。

腾讯视频似乎 PC/安卓/iOS 三端价格相同，但在同样的 "首开特惠" 下，普通会员相比 4 级铂金会员价格更低。