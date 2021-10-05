OPPO：Find X 旗舰系列将获得三年的系统版本更新

IT之家 10 月 5 日消息 上个月在国内推出 ColorOS 12 后，据 XDA 报道，OPPO 今日宣布，它将为旗舰 Find X 系列提供三年的操作系统更新。

OPPO 并不是第一家宣布对其设备进行三年操作系统升级和四年安全更新的厂商。在去年的 Galaxy Note 20 系列发布活动中，三星是第一家采取这一举措的安卓厂商，为几个 Galaxy S 系列、Galaxy Z 系列、Galaxy Note 系列和 Galaxy a 系列设备提供类似的更新支持。

一加和小米最近也宣布了类似的计划。然而，一加和小米只为几款设备提供三年的系统升级和四年的安全更新。在海外，一加仅将这一新的支持承诺扩展到一加 9 系列和一加 8 系列，而小米目前仅为小米 11T 系列提供支持。

OPPO 也是类似，因为其更新的软件支持周期仅适用于 2019 年的旗舰 Find X 系列设备，不包括 Find X Lite 和 Find X Neo 机型，这两款只会得到两次 Android 更新。

IT之家了解到，OPPO 产品系列中的其他设备，包括 Reno、F 和 K 系列，只会得到两次主要的操作系统升级和四年的安全更新。最后，OPPO 的 A 系列设备只能进行一次 Android 更新和三年的安全更新。