微软 Windows 365 企业版现已支持 Win11 云电脑，还有独特壁纸

IT之家 10 月 6 日消息 今年 8 月，微软表示 Windows 365 将全面推出。微软今天宣布，企业用户现在可以通过 Windows 365 企业版创建 Windows 11 云个人电脑。

Windows 365 允许将整个 Windows 体验 (包括所有应用程序、数据和设置) 传输到个人或企业设备上。Windows 365 是运行在微软云上 PC，用户可以在任何设备上体验即时启动的乐趣，包括 Windows、Mac、iPad 和 Android。

从 2021 年 10 月 5 日开始，当您配置云 PC 时，您可以选择 Windows 11 或 Windows 10 作为所需的操作系统。

值得一提的是，微软云 PC 大小和配置选项没有改变。所以由于满足 2vCPU/4GB 及更高版本的云 PC 才支持 Windows 11，因此只有在云 PC 虚拟硬件配置支持时才会出现选择 Windows 11 作为操作系统的选项。

IT之家了解到，微软还为此提供了一个全新的壁纸，您可以登录到 Windows 11 云 PC 查看，它与 Windows 11 的现代工作功能保持一致。

目前微软尚未确认 Windows 365 商业版的支持，仅表示会在接下来的几周内为中小型企业发布对 Windows 365 商业版的完整 Win11 支持，以及支持选择 Windows 10 或 11 的全新管理员和管理体验。

作为服务的一部分，Windows 365 管理基础 Azure 资源的容量和可用性。Windows 365 与 Azure 密切合作，而目前 Azure 区域创建虚拟网络并预配云 PC 的地区包括：