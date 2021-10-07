GN Reaches 宣布将以 80 亿丹麦克朗收购赛睿，后者继续独立运营

IT之家 10 月 7 日消息 外设厂商赛睿（SteelSeries）于 10 月 6 日宣布与丹麦助听器/耳机厂商 GN Reaches 达成协议，同意 GN 以 80 亿丹麦克朗（约 80 亿元人民币）收购赛睿公司。根据收购协议，赛睿品牌将继续独立运营，同时公司的领导团队将不变。

赛睿的产品主要包括鼠标、键盘、鼠标垫、电竞耳机等外设，至今已经成立 20 余年。GN Store Nord 和 GN 首席执行官表示，“我们非常钦佩赛睿此前在电竞和游戏行业取得的成果，并很高兴赛睿能加入 GN 大家庭。两家公司将联合为客户提供行业内独居特色的创新。”此外，GN 集团对高端电竞领域非常感兴趣，一直在寻找进入这一市场的方式。

GN 集团的历史多达 150 年，是历史上第一个推出蓝牙耳机、第一个将 2.4GHz 技术应用于助听器的厂商。该品牌同时拥有专业的耳机主动降噪技术。消息公布后，GN 的股票价格上涨了 3%。

IT之家了解到，2021 年上半年，赛睿实现收入 13 亿美元，同比增长 56%，EBITDA 利润率为 14.0%。目前，赛睿公司在游戏耳机业务的市场份额约为 15%，在整个游戏外设领域的市场份额为 7%。这笔收购有待监管部门批准，预计将于 2022 年年初正式完成。