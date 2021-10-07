打响第一枪，支付平台 Paddle 宣布将开发苹果内购系统的替代品：抽成更低，年内上线

IT之家 10 月 7 日消息 据 MacRumors 报道，为了回应上个月 Epic Games 与苹果的裁决，支付平台 Paddle 今日宣布，计划推出一个替代 iOS 的应用内购系统，以取代苹果的购买机制。

在一份电子邮件新闻稿中，Paddle 将其支付系统描述为苹果应用内购买机制“真正的同类替代品”，允许开发者向客户收取付款，而无需向苹果支付 15-30% 的佣金。

Paddle 表示，它将有一个“极具竞争力的收费结构”，10 美元以下的交易将收取 10% 的费用，10 美元以上的交易将收取 5% 外加 0.50 美元的费用。

除了较低的费用外，Paddle 还表示，其支付系统的好处还包括可以访问用户数据，包括用于推送产品新闻和优惠的电子邮件地址、灵活的定价和订阅选项、直接客户服务等。

在官方网站上，Paddle 分享了一个 App 的演示，该 App 带有一个“立即升级”按钮，点击之后就可以进入 Paddle 的网上支付系统，用户可以选择通过 Apple pay、PayPal 或信用卡直接付款。

Paddle 表示，开发者可以从今天开始进行注册，该服务将于 2021 年 12 月 7 日上线。

IT之家了解到，今年 9 月 2 日，苹果开放第三方购买，允许开发人员将付款界面跳转至外部网站，从而让用户用第三方支付 App 购买服务，此举解决了长期以来围绕着苹果 App Store 应用商店的争议。

苹果此举是他们与日本公平贸易委员会（Japan Fair Trade Commission）达成的和解的一部分，该委员会即将结束针对苹果 App Store 发起的调查。