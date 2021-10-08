首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

苹果任命新财务主管，管理 2000 亿美元现金储备

2021/10/8 6:38:59 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：远洋
评论：

北京时间 10 月 8 日消息，知情人士称，苹果公司已经任命迈克尔・夏皮罗 (Michael Shapiro) 为新任财务主管，接替近期退休的加里・惠芙勒 (Gary Wipfler)。夏皮罗是苹果财务团队及其现金管理子公司 Braeburn Capital 的老员工

知情人士称，夏皮罗担任财务主管属于苹果提拔一系列高管的一部分。苹果还把关键软件、营销以及芯片高管提拔到了副总裁级别。苹果目前拥有大约 100 位副总裁，他们要么向苹果高级副总裁报告，要么直接向苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook)、CFO 卢卡・梅斯特里 (Luca Maestri) 以及 COO 杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams) 报告。例如，苹果定制芯片开发部门关键成员艾伦・吉尔克里斯特 (Alan Gilchrist) 就晋升为定制芯片和电池技术工程副总裁。

现在，夏皮罗将成为苹果近 2000 亿美元现金储备的大管家。企业记录显示，他是苹果资深高管，也是苹果 Braeburn Capital 的一员。截至上季度，苹果持有的现金和有价证券余额为 1940 亿美元。不过，苹果一直在努力削减现金余额，以达到净现金中性目标，这意味着它要有同等数量的现金和债务。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用