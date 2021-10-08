苹果任命新财务主管，管理 2000 亿美元现金储备

北京时间 10 月 8 日消息，知情人士称，苹果公司已经任命迈克尔・夏皮罗 (Michael Shapiro) 为新任财务主管，接替近期退休的加里・惠芙勒 (Gary Wipfler)。夏皮罗是苹果财务团队及其现金管理子公司 Braeburn Capital 的老员工。

知情人士称，夏皮罗担任财务主管属于苹果提拔一系列高管的一部分。苹果还把关键软件、营销以及芯片高管提拔到了副总裁级别。苹果目前拥有大约 100 位副总裁，他们要么向苹果高级副总裁报告，要么直接向苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook)、CFO 卢卡・梅斯特里 (Luca Maestri) 以及 COO 杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams) 报告。例如，苹果定制芯片开发部门关键成员艾伦・吉尔克里斯特 (Alan Gilchrist) 就晋升为定制芯片和电池技术工程副总裁。

现在，夏皮罗将成为苹果近 2000 亿美元现金储备的大管家。企业记录显示，他是苹果资深高管，也是苹果 Braeburn Capital 的一员。截至上季度，苹果持有的现金和有价证券余额为 1940 亿美元。不过，苹果一直在努力削减现金余额，以达到净现金中性目标，这意味着它要有同等数量的现金和债务。