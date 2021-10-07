日本将对苹果 iOS、谷歌 Android 系统展开反垄断调查：严重限制消费者选择

北京时间 10 月 7 日消息，日本公平贸易委员会 (JFTC) 将调查苹果公司、谷歌公司是否利用他们在智能机操作系统市场的支配地位来排除市场竞争，严重限制消费者选择。

JFTC 事务总长菅久修一 (Shuichi Sugahisa) 周三对记者表示，这次研究将涉及对操作系统运营商、应用开发者以及智能机用户的约谈和调查，不仅会探究智能机的市场情况，还包含智能手表和其他可穿戴设备。

JFTC 将编制一份报告，概述操作系统市场结构、竞争依旧停滞的原因。那些被认为是反竞争和可能违反日本反垄断法的做法将被逐条记录在报告中。JFTC 将与日本中央政府下属的数字市场竞争委员会合作，后者正在推进自主市场调查。

今年 2 月，日本政府开始实施旨在提高数字平台透明度和公平性的法律。如果日本官员决定该法适用于操作系统市场，那么操作系统运营商将被告知需要向日本经济产业省定期提交交易报告。

目前，苹果 iOS 系统在日本占据近 70% 的智能机操作系统份额，谷歌 Android 占据 30%。开发者要想让他们的应用登陆这两大平台，就需要让他们的应用与 iOS、Android 的系统规格相匹配。

谷歌已被指控要求设备制造商预装其搜索应用才能获得 Android 系统的安装授权，这导致使用这些设备的消费者无法使用其他搜索应用。

JFTC 将调查苹果、谷歌母公司 Alphabet 是否在利用他们的市场霸权将应用逼入困境，令消费者处于不利地位。

眼下，全球反垄断监管机构正在采取措施，寻求解除科技巨头对消费者和开发者施加的限制。在美国，司法部已在去年 10 月对谷歌提起反垄断诉讼，指控谷歌每年向苹果支付高达 120 亿美元费用来换取 Safari 浏览器的默认搜索地位。在欧洲，欧盟委员会已经在三桩反垄断案件中总计对谷歌罚款 82.5 亿欧元 (约合 96 亿美元)。其中在 2018 年，欧盟因为谷歌强迫设备制造商在 Android 系统中预装谷歌应用对其罚款 43 亿欧元 (约合 50 亿美元)。