游戏引擎 Unity 启用全新品牌形象 Logo：全 3D 外观，更富动态

IT之家 10 月 8 日消息 Unity 官方宣布，终于对 Logo 下手了。

在十七年前 Unity 成立时，全公司只有一款产品，服务对象也仅限于独立游戏。今天，Unity 的产品线包括 50 多种产品，为各行各业内上百万的开发者、创作者和经营者提供广泛服务。为了更好地反映出品牌新形象、产品演变和未来发展方向，Unity 将于未来几个月逐步推出 Unity 系列产品的全新徽标。

Unity 徽标的新设想

Unity 徽标已经过多次微调，如今 Unity 需要的是一个更富动态、更具表现力、更加包容的新 Logo。因此，Untiy 重新设计了 Logo 的两个重要组成部分：Unity 立方体和 Unity 文字商标。

真正的三维立方体

Untiy 翻新了 Unity 标志性的立方体，保留了原版的精髓与价值。现在它是全 3D 外观，其中的 X 轴代表着技术，Y 轴代表着创作者，而 Z 轴代表着创作出的体验，三者在 Unity 的作用下连接在一起。

更重要的是，新的徽标寓意着 Unity 是一个有生命的品牌：它呵护每一位创作者，支持与倡导机会平等和多样性。立方体的三个箭头是三个矢量，它表示所有使用 Unity 的用户都能在各个方向上开拓无限的可能。

新的立方体同样将成为其它 Unity 产品的商标基础，并逐步推广到整个开发平台和产品系列。

全新 Unity 文字商标

Unity 的文字商标也有了些许改动：除了字符的微调外，原本的“u”也改为了大写的“U”，还加上了注册商标符号，寓意 Unity 已经是一个成熟的实时 3D 引擎。

新 Unity 系列产品徽标

Untiy 将以新徽标为基础，推出一套连贯的产品徽标，让用户可以更轻松地识别并找到 Unity 产品、认识 Unity 产品系列、体会 Unity 产品间的关联性。

动态 3D 徽标

Unity 研究发展实时 3D（RT3D）技术，产品可为各种项目和应用注入生机和活力。因此，Untiy 决定为所有主要产品的徽标加上动画。新徽标将出现在商店页面及未来的营销活动中。

新徽标将逐步上线

IT之家获悉，截至目前，新徽标将首先应用于网站与社交平台上，并陆续整合至 Unity 整个产品线。在未来的几个月，新徽标将出现在 Unity 2021.2、产品、服务、宣发和周边等所有 Unity 品牌接触点。

Unity 品牌页面：

https://unity.com/cn/brand