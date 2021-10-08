IPO 文件证实：美国电动汽车创企 Rivian 上半年亏损近 10 亿美元

10 月 8 日消息，据国外媒体报道，美国电动汽车初创公司 Rivian 的 IPO 文件披露，今年上半年，该公司净亏损近 10 亿美元。

目前，Rivian 正在寻求获得额外的资金，以扩大其电动汽车业务，因此该公司最近在美国提交了 IPO（首次公开招股）申请，计划在纳斯达克上市。消息人士称，该公司希望获得近 800 亿美元的估值，并希望通过 IPO 筹资 80 亿美元。

在提交给美国证券交易委员会的 IPO 文件中，Rivian 表示，2019 年，该公司亏损 4.26 亿美元，2020 年全年亏损 10 亿美元，2021 年前 6 个月亏损 9.94 亿美元。

目前还不清楚该公司为何会出现净亏损，但这可能与该公司在生产亚马逊电动送货车和 R1T 电动皮卡之前面临的许多因素有关。

Rivian 成立于 2009 年，是一家新兴电动汽车厂商。目前，该公司的投资者包括福特、亚马逊和考克斯汽车公司等。在今年早些时候的一份法律文件中，该公司披露，亚马逊和福特拥有该公司至少 10% 的股份。到目前为止，Rivian 已经筹集了 100 多亿美元资金。

2019 年 9 月，亚马逊向 Rivian 采购 10 万辆电动汽车，它希望能在 2021 年年底之前在美国 16 个城市测试电动送货车。