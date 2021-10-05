芯片短缺难挡市场回暖，上半年全球电动汽车销量达 260 万辆

始于去年下半年的汽车芯片短缺至今仍在延续和加剧，给全球汽车行业带来持续性的减产影响，全球汽车咨询机构 AutoForecast Solutions（以下简称“AFS”）最新数据显示，预计 2021 年全球将减产汽车超 1000 万辆，达 1015 万辆；AFS 同时称，亚太地区和北美地区的汽车减产量最为严重。

不过，电动汽车却是个例外，市场分析与咨询公司 Canalys 在其最新的《电动汽车展望：2021 及以后》报告中分析认为，包括纯电动车和插电式混合动力汽车在内的电动汽车市场，今年上半年全球销量已高达 260 万辆，同比 2020 年增长了 160%，大幅领先于全球汽车市场总体销量 26% 的增长率。

Canalys 认为，全球对电动汽车的强劲需求将会贯穿全年，其中，中国大陆和欧洲市场是电动汽车的两大增长引擎。Canalys 报告显示，今年上半年，中国大陆市场累计销售电动汽车 110 万辆，对乘用车总销量渗透率已达 12%。第二大市场的欧洲也实现了 100 万辆的销量，新车渗透率为 15%。Canalys 分析认为，中国大陆和欧洲市场电动汽车销量已占到全球电动汽车总销量的 87%。不过另一大市场美国，上半年电动汽车销量为 25 万辆，新车渗透率仅为 3%。

中国电动汽车销量领衔全球

今年上半年，中国大陆电动汽车累计销量为 110 万辆，几乎等同于 2020 年全年的电动汽车销量。根据中国汽车工业协会数据，2020 年中国新能源汽车销量为 136.7 万辆，其中电动汽车销量为 111.5 万辆，乘用车与商用车的比例为 89：11。

基于中国大陆市场电动汽车的快速发展，Canalys 首席分析师兼副总裁 Chris Jones 表示，2021 年，中国大陆市场电动汽车销量将会同比翻倍。

其中，上半年电动汽车销量排名靠前的品牌有汽通用五菱（18.96 万辆）、特斯拉中国（17.28 万辆，其中在华销量为 13.1 万辆）、比亚迪（15.33 万辆）、广汽埃安（6.72 万辆）、长安欧拉（5.25 万辆）、长城魏牌汽车（5 万辆）、蔚来汽车（4.2 万辆）、小鹏汽车（3.07 万辆）、理想汽车（3.02 万辆）等。

如上品牌在售电动汽车车型涵盖轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车、小型城市车等，上半年最畅销的 10 款车型中，有 4 款为小型城市车，五菱 MINI 正是其中之一，也是中国市场最受欢迎车型之一，与该车型类似的还有长安欧拉。

除了如上品牌，哪吒汽车、零跑汽车、几何汽车、威马汽车、爱驰汽车等也是中国大陆专注于电动汽车的新品牌，也有着不错的销量及影响力。

需要说明的是，中国大陆还有一批纯电动汽车品牌在酝酿之中，其中手机销量位居全球前三的小米，也在今年上半年官宣进入电动汽车领域，计划初期投入 100 亿美元造车，目前各项工作正在有条不紊进行中。Jones 认为，小米如果想加入电动汽车高端市场的竞争，就必须确保第一辆车在技术上赶上或超过特斯拉，且在价格上不相上下甚至占据优势，而这绝非易事。此外，恒大汽车、宝能汽车、创维汽车、集度汽车、极氪汽车等电动汽车新品牌也在筹备之中，部分品牌或将加速迎来量产。

欧洲市场电动汽车渗透率全球最高

截至目前，欧洲市场是电动汽车渗透率最高的地区，部分国家的电动汽车占新车销量已超过 1/4，而挪威的电动汽车占新车销量比重更是高达 8 成以上，无疑已成为全球电动汽车渗透率最高的国家之一。

据统计，欧洲 7 国中，今年上半年电动汽车渗透率排名靠前的国家有挪威（82.63%）、瑞典（40.2%）、德国（22.56%）、法国（15.9%）、英国（约 15%）、意大利（8.51%）、西班牙（6.09%）。

Canalys 分析认为，欧洲电动汽车渗透率高，与该地区政策分不开。目前欧盟已为汽车制造商设定了碳排放目标，而欧洲各国也鼓励车企发展电动汽车，并为此制定了相关鼓励消费的措施。在停售燃油车目标的催促下，欧洲车企正在加快扩大电动汽车生产线。其中，全球电动汽车知名品牌特斯拉也已在德国投建电动汽车及动力电池超级工厂，根据特斯拉计划，该工厂产能设计为 1 万辆/周，年产能折合约 50 万辆/年。

美国欲摆脱困局后来居上

众所周知，美国是全球仅次于中国大陆的第二大汽车市场，但其在电动汽车领域，一直落后于中国及欧洲。根据 Canalys 统计数据，美国电动汽车全球市场份额不足 10%，这还是在时下全球最大电动汽车制造商特斯拉的拉动下才取得的成就。

为此，美国新任总统提出了一项投资规模高达 1740 亿美元的电动汽车发展计划，希望以此大力推进美国汽车电动化发展，改变目前被动的局面。一项行政令规定，美国到 2030 年销售的所有新车中有一半将是“零排放”车型，包括纯电动汽车、燃料电池电动汽车和插电式混合动力汽车。为推动这项计划，美国政府召集了通用汽车、福特和 Stellantis 以及汽车工人联盟（UAW）的代表共同商议，以加速美国汽车电动化发展。

公开信息显示，通用汽车已成为美国传统主机厂推动汽车电动化的领导者之一，在美国新政之前，通用已经在开展各项电动化规划，其 2020 年-2025 年期间对汽车电动化及智能化投入的资金，一直在不断上调，已从初期的 200 亿美元提升到了近期的 350 亿美元，预计到 2025 年底在全球推出 30 款纯电动车型，同时实现 100 万辆的电动汽车销售。

另一家美国汽车制造商福特也启动了投资规模达 56 亿美元的“蓝瓦城”动力电池制造计划，以满足其未来 100 万辆纯电动车型的量产需求，主要用于福特和林肯两大品牌新能源车型。

从汽车品牌看，今年上半年电动汽车销量最高的是特斯拉，其全球市场份额约为 15%；位居第二的是大众集团，约占据全球 13% 的市场份额；第三~ 第五名分别为上汽通用五菱（11%）、宝马集团（6%）以及 Stellantis（6%）。

特斯拉虽然占据全球电动汽车市场第一，但其地位正遭受其他电动汽车品牌的挑战。在欧洲，特斯拉与大众集团的竞争日益激烈，福特汽车前 CEO 马克-菲尔兹在 6 月初透露，特斯拉正面临自己的创新所带来的后果，大众目前在欧洲电动汽车市场已处于领先地位。大众计划到 2025 年每年销售 150 万辆电动车，其中 ID.4 将占到 50 万辆，LMC Automotive 分析师称，大众汽车已经有望在 2025 年超越特斯拉的全球市场份额。

而在中国市场，特斯拉不仅面临众多传统汽车厂商竞争，还面临诸多电动汽车新品牌瓜分市场的窘境。在今年前 6 个月的在华汽车销量中，其仅在 2 月和 3 月的汽车销量超过比亚迪，其余各月均为落后状态。进入下半年，特斯拉在华汽车销量更是被比亚迪遥遥领先。

需要说明的是，美国新任总统如上美国发展电动汽车计划中，特斯拉未在邀请之列。（校对/James）