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一加刘丰硕：9.9 元换电池活动中，一加 5 与一加 7 系列换电池数量最多

2021/10/8 17:57:12 来源：IT之家 作者：若水 责编：若水
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IT之家 10 月 8 日消息 今日，一加研发负责人刘丰硕通过社交媒体表示，在前段时间的加油沟通会上，其印象最深的是几位一加 5T 用户。这款 17 年的老旗舰直到现在还在流畅使用。“他们跟我说，这也是他们用过的最流畅的手机。”

刘丰硕称，加油日售后数据也显示，9.9 元换电池的活动中，一加 5 和一加 7 系列换电池的数量是最多的，换块电池再战 N 年对于一加老用户来说，也算是见怪不怪了。所以，一加的速度和流畅，是经得起时间检验的。

IT之家了解到，今日上午，一加手机官方宣布了一加 9RT 5G 新机，该机将于 10 月 13 日 19:30 在线上发布

谈及即将推出的一加 9RT 5G 新机时，刘丰硕表示，这次 9RT，我想我们又要迎接一批新的“钉子户”了。

此前，一款型号为 MT2110 的一加机型现身 Geekbench 基准测试平台，单核跑分 818 分，多核跑分 3246 分，搭载高通骁龙 888 芯片和 12GB 内存，运行 Android 11 系统。消息称这款机型即为尚未发布的一加 9 RT。

爆料信息显示，一加 9RT 配备 50MP 索尼 IMX766 主摄、 16MP IMX481 超广角镜头与 2MP 黑白镜头。

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关键词：一加

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