谷歌呼吁苹果支持“富媒体信息”：以取代短信，使安卓和 iPhone 传递消息更安全

北京时间 10 月 8 日晚间消息，据报道，谷歌 Android 业务高级副总裁希罗史・洛克海默（Hiroshi Lockheimer）日前呼吁苹果公司支持 RCS 协议，并表示愿意伸出援手。

RCS 即“富媒体信息”（Rich Communication Services），可提供改进的跨平台消息传递能力，旨在取代标准的“短信”（SMS）。

洛克海默在一条推文中称，“群聊不需要以这种方式中断”。这是洛克海默对另一条推文发表的评论，即关于 Android 和 iPhone 用户通过 SMS 交流的不便性。

在提到 RCS 协议时，洛克海默接着表示，对于该问题有一个“非常明确的解决方案”。为此，他正向“那些能够改变这一状况的人发出公开邀请”。显然，洛克海默暗指苹果公司。

在过去的几年里，谷歌一直在推广 RCS。今年 7 月，美国所有三大运营商都承诺采用 RCS。与 SMS 相比，RCS 支持更高质量的照片、视频和音频消息，更高的安全性，以及更好的群聊。

有了 RCS，Android 到 Android 的消息通信将变成“端到端”加密。相比之下，Android 与 iPhone 之间的通信通常被称为“绿色泡沫”（green bubble），即不那么安全，因为苹果不愿采用 RCS 协议。