马斯克迎对手，波音卫星互联网计划将在 FCC 投票表决：拟发射 147 颗卫星

10 月 9 日消息，美国联邦通信委员会 (FCC) 于当地时间周五披露，波音公司的卫星互联网计划申请已经进入投票表决阶段。按照计划，该公司希望获准发射和运营 147 颗卫星，以提供宽带互联网接入服务。

波音公司于 2017 年首次向 FCC 提交申请，寻求批准使用低地球轨道和高度倾斜的非地球静止轨道卫星部署 V 波段“星座”，以提供高速宽带通信服务。

波音公司在申请中表示：“我们希望运营 V 波段星座，为美国、波多黎各和美属维京群岛的居民消费者、政府和专业用户提供宽带互联网以及通信服务。”

2019 年，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下太空探索技术公司 SpaceX 敦促 FCC 拒绝波音的申请，理由是该计划对其他系统构成了“有害干扰”，或者“至少施加适当的条件，以确保波音的运营不会损害其他运营商的利益”。

今年 4 月，FCC 投票批准了 SpaceX 的星链项目修订计划，该公司希望在比原定计划更低的地球轨道上部署更多卫星，这是其提供空基宽带互联网努力的重要组成部分。

SpaceX 曾请求 FCC 批准在较低轨道上部署 2824 颗卫星，这是为目前无法接入网络的人们提供高速宽带互联网服务计划的一部分。

FCC 还表示，SpaceX 当时同意承担修订计划可能带来的风险，比如其低空卫星可能会受到亚马逊 Kuiper Systems 项目卫星的干扰。今年 7 月，亚马逊表示，将投资超过 100 亿美元，建设由 3236 颗低地轨道卫星组成的空基互联网。

SpaceX 计划最终部署 1.2 万颗卫星，该公司此前也曾表示，星链项目将耗资约 100 亿美元。

虽然部署成本极高，但卫星技术可以为生活在农村或光缆和蜂窝塔无法到达的偏远地区提供高速互联网。当飓风或其他自然灾害中断通信时，这项技术也可能提供关键支持。