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中国邮储银行：因业务调整，将停止邮储生活 App 全部服务

2021/10/9 14:00:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 9 日消息 今日中国邮政储蓄银行官网发布公告称，因业务调整，决定停止邮储生活 App 相关服务。

据悉，自 2021 年 11 月 17 日起，邮储银行将停止邮储生活 App 注册及支付服务；自 2021 年 12 月 22 日起，邮储银行将停止邮储生活 App 全部服务，并关闭邮储生活 App 下载入口。

IT之家了解到，邮储生活，是中国邮政储蓄银行搭建泛生活服务平台，为用户提供生活服务。邮储生活与手机银行形成邮储银行移动端“金融 + 生活”服务的双引擎。

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关键词：邮储银行中国邮政储蓄银行

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