人脸识别智能门锁 X 发布，小米屈恒：3D 结构光将成为今后高端门锁的标配

IT之家 10 月 9 日消息 今日，小米宣布推出智能门锁新品小米人脸识别智能门锁 X，将于 10 月 12 日开启预售，目前售价暂未公布。

随后，小米生态链总经理屈恒表示，小米人脸识别智能门锁 X 是小米最高端的智能门锁，也是小米首款搭载 3D 结构光的智能门锁，在实现无感解锁的同时也发布金融级的人脸识别安全。从这款门锁的使用体验来看，他认为“3D 结构光必将成为今后高端门锁的标配”。

屈恒称他们最终实现了人脸识别误识率在百万分之一以下。此外，3D 结构光带来了无接触解锁，解决了双手被占用时的解锁问题，并解决了指纹识别使用过程中的痛点，支持逗留侦测及时反馈。3D 结构光模组中的 RGB 摄像头与超声波传感器配合，可监测门口是否有人逗留，如感应到陌生人长时间徘徊，则会自动录像并及时推送至米家 App。

IT之家了解到，小米人脸识别智能门锁 X 采用了自研识别模组，走到门前无需动手，自动刷脸锁即开；采用疾速全自动锁体，刷脸解锁、关门上锁；支持 8 种开锁方式，人脸、指纹、密码、NFC 等。

同时，小米人脸识别智能门锁 X 还采用了一块 AMOLED 屏，可用来进行人脸录入、识别、查看门锁状态，支持米家与 HomeKit，内置 6250mAh 电池，支持 App 一站式管理。