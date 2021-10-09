1、木星发现“蘑菇冰雹”

多年以来，科学家一直对天王星和海王星大气层明显缺乏氨的现象十分困惑，氨以其难闻的气味而闻名，它在宇宙中很常见。近期，天文学家在木星上发现大量富含氨的冰雹，被称为“蘑菇冰雹”，事实上氨并未在木星大气中消失，可能仅是隐藏在该行星大气层深处，目前的科学仪器无法到达那里。最新研究显示，在雷暴期间，木星大气层高处会形成含有氨的蘑菇云，即使在零下 90 摄氏度的极低温度下，氨也能将冰融化成液态水。当这些蘑菇冰雹穿过大气层时，会吸收越来越多的氨，最终积累了 1 公斤的质量，氨被输送到大气层深处，在那里这些物质仍然被锁定在云层底部之下。基于这项最新研究，或将解释为什么天王星和海王星大气中迄今未探测到氨。

2、鬣狗熔岩洞发现人类头骨碎片

数千年以来，沙特阿拉伯北部一个蜿蜒复杂的熔岩洞是鬣狗的家园，在这里发现了大量可怕的证据，岩洞地面上覆盖着成堆被啃咬过的骨头，甚至一些是属于人类。科学家分析称，鬣狗可能不会杀死人类，很可能是从附近坟墓中刨出尸体，然后拉到熔岩洞中吃掉。2009 年，部分研究人员将此处熔岩洞描述为“狼穴”，因为他们怀疑狼收集大量人骨，然而，对骨堆、粪化石和单个骨头的最新分析却显示，这个洞穴属于斑纹鬣狗，它们曾经吞食了包括人类在内的多种动物尸体，最早可追溯至 4500 年前。

3、婴儿行星浸泡在赋予生命的“氰化汤”

恒星从巨大的气体云和尘埃中诞生，这些气体云和尘埃在自身重量的作用下坍缩成盘状结构，这些圆盘的中心通过摩擦和增加压力而升温，直到它们点燃成为聚变动力恒星，而周围物质慢慢聚集成更大的块状物。美国哈佛大学天体化学家卡琳・奥伯尔格称，行星是在年轻恒星周围盘状结构中形成的，这些盘状结构中包含的分子有助于预测未来行星的构成，令我们兴奋的是，我们发现了氰化物分子的丰度和分布，氰化物通常被认为是一种毒药，尽管许多关于生命起源的理论都认为这类化学物质起着重要作用，现在大量观测数据显示，一些行星可能在氰化物中逐渐形成，而这些物质为生命出现提供了动力。

4、“大脑起搏器”帮助患者摆脱严重抑郁症

在所有可用治疗方案均失败之后，一位患有严重抑郁症的女性患者通过植入新装置获得了病情缓解，该装置可以向她大脑中的特定部位发送短脉冲电流。这种名为“NeuroPace RNS”的电池供电系统不仅能刺激大脑，还能监测人体器官内部的电活动。目前，加州大学旧金山分校一支研究团队认为该技术可用于治疗严重抑郁症患者。

5、沉寂 350 万年之后，迄今最大的彗星朝向地球而来

一颗巨大的彗星 —— 可能是迄今为止发现最大的彗星之一，正快速地朝向太阳系内部移动，预计将在 10 年后到达。这颗彗星被命名为“贝纳迪内利-伯恩斯坦彗星”，直径至少 100 公里，比一般彗星质量大 1000 倍，据 2021 年 6 月最新声明称，这颗彗星太大了，天文学家之前曾误认为它是一颗矮行星。

6、23 个物种被列为灭绝物种

美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 从保护动物范围中删除了 23 个物种，因为它们已经几十年未在野外环境中出现，这意味着它们很可能已经灭绝消失。被列为灭绝物种的包括：体长最大可达 51 厘米的美国象牙喙啄木鸟等 10 种鸟类；8 种淡水贻贝生物；两种淡水鱼；一种果蝠；以及一种植物。这 23 种物种中有 21 种自 1990 年以来就再也没有发现过。

7、北极圈最北端发现石器时代猎人的证据

目前，考古学家称，在西伯利亚一个偏远冰冻岛屿上出土的猛犸骨骼上古老的切割痕迹，可证实这是迄今为止发现旧石器时代人类在地球最北端活动的证据。这具猛犸骨骼的历史可追溯至大约 26000 年前，是今年夏季一支俄罗斯探险队在西伯利亚东北部科特尔尼岛发现，该岛位于北极圈以北 990 公里。研究人员将三分之二以上的骨骼拼凑在一起，发现几乎每一块骨骼上都有由石头或者骨骼工具造成的切割痕迹，暗示这头猛犸可能是被石器时代游牧猎人猎杀后进行切割。