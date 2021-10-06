NASA 双小行星重定向测试任务将于 11 月搭 SpaceX 猎鹰 9 号发射

IT之家 10 月 6 日消息 NASA 昨日宣布邀请媒体启动双小行星重定向测试。据称，美国宇航局已经确认了双小行星重定向测试（DART）任务的目标发射日期。

据悉，NASA 确认目标发射日期定于太平洋时间 2021 年 11 月 23 日晚上 10:20。DART 将搭载 SpaceX 猎鹰 9 号火箭进入轨道，从加州范登堡空军基地发射。

IT之家了解到，DART 是一项由行星防御驱动的技术测试，旨在防止危险的小行星撞击地球。DART 将首次展示改变小行星在太空中运动的动能冲击器技术。

动能撞击器任务将把一个或多个大型高速航天器送入小行星的路径，以确定是否可以改变小行星的方向，防止它撞击地球。

虽然足以对地面造成重大损害的陨石撞击地球的情况很少，但过去曾发生过对我们星球的灾难性撞击。DART 的目标是双星近地小行星 (65803) Didymos。

虽然 Didymos 主天体直径约 780 米，但其次生天体（或“小卫星”）的大小约为 160 米，这对于可能对地球构成最有可能构成重大威胁的小行星的大小而言更为典型。

▲ NASA 的 DART 航天器和意大利航天局 (ASI) 的 LICIACube 在撞击 Didymos 双星系统之前的插图。图源：NASA/约翰霍普金斯大学

双小行星重定向测试 (DART) 任务由美国宇航局指导 约翰霍普金斯应用物理实验室 (APL)， 并得到了几个 NASA 中心的支持：喷气推进实验室 (JPL)、戈达德太空飞行中心 (GSFC)、约翰逊航天中心 ( JSC)、格伦研究中心 (GRC) 和兰利研究中心 (LaRC)。

目前 DART 任务处于 C 阶段，由 APL 领导，由 NASA 马歇尔太空飞行中心的太阳系探索计划管理，由 NASA 行星防御协调办公室 和位于华盛顿特区 NASA 总部的科学任务理事会行星科学部负责。