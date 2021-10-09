国家市场监管总局：进一步强化网络交易监管执法，围绕“双十一”等重要时间节点等开展行政指导

IT之家 10 月 9 日消息 据国家市场监管总局网站，在《对十三届全国人大四次会议第 6187 号建议的答复》中，国家市场监管总局表示，市场监管总局及相关部门将从各自职能出发，采取更加积极有效的措施推动新型消费模式的健康发展，努力营造安全放心的网络消费环境。

一是进一步完善相关规制体系。积极配合立法机关做好相关立法工作，推动《消费者权益保护法实施条例》修订进程，更好地保障网络消费者合法权益。积极推动《禁止互联网不正当竞争行为若干规定》《互联网广告管理暂行办法》等相关部门规章的制修订工作，不断细化法律规定，提升电商主体规范化水平。运用多方式、多渠道持续开展法规宣传和行政指导，对广大电商主体进行合规教育，压实平台主体责任，推动交易环境持续向好。

二是进一步强化网络交易监管执法。聚焦网络交易监管领域风险压力最大、民生最怨、社会最关注的违法行为，查处一批大案要案和典型案件，并及时向社会公布，发挥“以案释法”的作用。分级分类开展平台企业合规报告、风险评估和信息公示工作，围绕“双十一”等重要时间节点、关系民生的重要商品和服务领域，开展行政指导，压实平台主体责任。

三是进一步提升网络交易监管技术能力。加强大数据、人工智能等新技术应用，推进国家网络交易监管平台立项和建设，实现平台监测、分析预警、数据对接、线上执法、信息公示、技术支撑等一体化、穿透式监管，实施线上产品质量、食品安全、价格、不正当竞争、广告、电子商务等综合监管，为线上综合执法提供基础支撑。

四是进一步构建社会共治新机制。充分发挥行业组织的桥梁纽带作用和监督自律作用，通过行业规则、公约以及市场自治规则，规定事前、事中和事后的自律措施。加大违法行为曝光力度，充分发挥消费者和舆论对电商企业经营行为的监督作用，引导消费者理性消费，让失信主体在市场选择中逐步淘汰，促进网络市场环境的自我净化。针对网络消费特点，积极开展有针对性的消费教育引导和宣传活动，进一步增强消费者事先防范意识和维权能力。

五是进一步推进基础设施建设。工业和信息化部将继续抓好《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021—2023 年）》落实，加快 5G 和千兆光网建设、深化农村宽带网络覆盖、实施精准降费、提升网络和服务质量。国家邮政局将深入实施“快递进村”工程，大力推进农村寄递综合服务站建设，补齐农村末端服务短板；推广邮快合作、驻村设点等多种模式，发展农村快递共同配送。