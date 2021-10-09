三星 Galaxy Z Fold3 Wooyoungmi 版本开启预购，约 1.25 万元

IT之家 10 月 9 日消息 据 GSMArena 报道，三星 Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3 的 Wooyoungmi 版本已经可以从韩国在线零售商 Coupang 处预定。

三星 Galaxy Z Fold3 Wooyoungmi 版本的售价为 2328000 韩元（约 12571 元人民币），而 Galaxy Z Flip3 Wooyoungmi 版本的价格为 1628000 韩元（约 8791 元人民币）。

这两款手机都都配备 256GB 存储空间，但 Flip3 具有 8GB 内存， Fold3 具有 12GB 内存，其余规格与常规版本相同。

三星 Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3 的 Wooyoungmi 版本都捆绑了保护套和其他配件。

Coupang 表示将于 10 月 22 日开始交付。但是，目前尚不清楚 Wooyoungmi 版手机是否会在韩国以外的市场推出。

IT之家了解到，Wooyoungmi 是由女设计师 woo youngmi 在巴黎成立的服装品牌，获得了国际上的广泛认可，被誉为是“韩国最成功的设计师品牌”。