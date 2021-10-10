特斯拉公布柏林工厂首个小目标：每辆 Model Y 车身生产只需 45 秒

10 月 10 日消息，电动汽车制造商特斯拉正为柏林工厂落成举行“Giga-Fest”庆典活动，许多粉丝借机进入工厂内部。其中，@DerCasper 分享的照片显示，特斯拉已经为柏林工厂制定了首个目标，即每辆 Model Y 车身生产时间只需 45 秒。

特斯拉柏林工厂的告示牌上写道：“我们的团队获得了机器人大军的鼎力支持，这些机器人可以执行焊接、铆接和粘合汽车部件等任务。凭借超高的精度和快速的运动，我们每隔 45 秒就能生产一辆 Model Y 车身。”

在 Giga Fest 之前，特斯拉预计柏林工厂的年产能峰值在 50 万辆左右。然而，如果特斯拉上述“小目标”能够实现，这家工厂的年产量可能会高于 50 万辆。

特斯拉粉丝 @Truth_Tesla 计算发现，如果柏林工厂每 45 秒生产一辆 Model Y 车身，它每年可以在高峰产能下生产 70 万辆汽车。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 对这些计算做出了回应，并分享了他对这些数字的看法。

他说：“柏林工厂有望实现 45 秒持续生产循环。平均每周 75% 的时间可以保持正常运行，如果全天候运行，那就是大约周产一万辆汽车。”

按照马斯克的说法，如果柏林工厂每周能生产 1 万辆 Model Y，它每年可以生产多达 52 万辆汽车。然而，马斯克过去就曾解释过，工厂需要时间才能达到产量峰值。他估计，柏林工厂至少需要一年时间才能达到峰值产量，与上海工厂类似。

马斯克还透露，柏林工厂生产的首批汽车最早可能在下个月下线，但实现批量生产需要更长的时间。他说：“柏林工厂即将投产，但批量生产是更困难的部分，实现批量生产所需的时间将比建厂时间更长。”

投入运营后，特斯拉的目标是在柏林工厂生产搭配 4680 电池组的 Model Y。特斯拉还在 Giga Fest 上展示了其电池组的样本版。柏林工厂预计将拥有自己的电池工厂，类似于弗里蒙特工厂附近加藤路上的 4680 试点生产线。

2020 年 9 月，特斯拉在“电池日”活动上发布了 4680 电池。多年来，特斯拉始终在 Model S、Model X、Model 3 和 Model Y 上使用 18650 和 2170 电池。但为了降低电动汽车成本，特斯拉计划设计寿命更长、价格更实惠、功率更大、续航里程更长的新电池。4680 电池应运而生。

特斯拉已经提交了投资 50 亿欧元（约合 58 亿美元）的计划，计划在柏林工厂旁边建设产能为 50GWh 的电池工厂，超过大众汽车在萨尔茨吉特规划的 40GWh 产能工厂。马斯克希望电池厂能在明年年底前实现批量生产。

特斯拉柏林工厂还没有投入运营，德国监管机构尚未批准该工厂运营的正式申请。但勃兰登堡经济部长认为，该工厂获得批准运营的可能性为 95%。与此同时，特斯拉上海工厂正在出口国产 Model 3 和 Model Y，以满足欧洲对特斯拉汽车的需求。