马斯克定下新目标：去世之前在火星建造特斯拉工厂

IT之家 10 月 9 日消息 埃隆-马斯克已经用火箭将他的一辆特斯拉汽车送入外太空，现在他开始考虑在外星球制造特斯拉。

周四在得克萨斯州奥斯汀举行的特斯拉 2021 年股东大会上，一位与会者问马斯克，特斯拉何时开始在“星球外”制造汽车。

“星外工厂？我喜欢你的思维方式，”马斯克回应道，“我们离建造特斯拉的第一个星外工厂还有很多年。我的意思是，我希望在我死之前看到一个。那将是很酷的，”他继续说，“我也许还有 40 年左右的时间，希望在我死之前做到，那将是很好的。”

IT之家了解到，马斯克的目标是到 2050 年通过他的 SpaceX 公司在火星上建造一个拥有 100 万居民的城市，他以前曾说过他想死在那里，“但不是死于撞击”。

在会议期间，当被问及特斯拉在奥斯汀和柏林的工厂以及加州弗里蒙特和上海的工厂建成投产后，是否打算再建工厂时，马斯克说，特斯拉仍然可以做“很多事情”来扩大所拥有的四个汽车制造厂的生产，最重要的是在覆盖其主要市场的各大洲都有产出，以使汽车的运输更加方便。

“我们可能会到在其它地方建设新的工厂，明年开始调查它们。也许在 2023 年做出决定，”马斯克说。他补充说，特斯拉需要两年左右的时间来建设一个新工厂，并使其达到批量生产，上海的情况就是如此。