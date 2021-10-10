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EA：未成年人不应该在《FIFA 22》终极球队模式上花钱

2021/10/10 15:34:50 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 10 日消息 EA 的新作《FIFA 22》已在此前登陆 PC 平台，但围绕《FIFA》系列终极球队的争议一直没有消散

IT之家了解到，EA 首席体验官 Chris Bruzzo 近日关于终极球队模式是否属于赌博的话题进行回应。

Bruzzo 强调，“终极球队包里有 9/10 的内容是可以用游戏内置货币 FUT 币开的，玩家群体中有 78% 在购买游戏之后没有花费任何金钱。”

由于公众对游戏开包模式涉嫌赌博的关注，EA 还对其进行过多次调整，如今玩家可以通过家长模式对游戏进行各种各样的限制

但这款游戏在年轻玩家群体中非常流行，由此引发了 FUT 最为严重的争议。

Bruzzo 介绍道：“所以说孩子不应该在我们的游戏里花钱。我们在查看账户注册情况的时候，18 岁以下玩家占比其实是非常少的。但更重要的是，我们默认是不让 18 岁以下账户花钱的。我们与索尼和微软合作来构筑针对孩子的默认付费控制。”

但国外未成年人在《FIFA》终极球队中付费的情况屡见不鲜，甚至还有未成年玩家拿到父母信用卡在游戏中大肆挥霍的情况。

目前国外玩家和媒体争议的焦点在于，作为在英国评分是 3 + 的全年龄游戏，是否应该存在这样的付费系统，而且 FUT 的广告还打到了儿童杂志的上面。

Bruzzo 表示：“这是我们的失察。他们把《FIFA》终极球队的广告放到了儿童商品目录里面。我们已经对此道歉，我们说过这是一个错误。我们不是神，是会犯错的。”

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关键词：FIFA 22EA

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